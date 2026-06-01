Mauricio Dayub despedirá su emblemática obra "El Equilibrista" en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tras ocho años de gira, más de 80 ciudades recorridas, ocho países y casi 900 funciones, el actor y dramaturgo entrerriano regresará a Paraná el próximo 14 de agosto para presentar una de las últimas funciones de El Equilibrista, la obra que marcó su carrera.
Tras ocho años de gira, más de 80 ciudades recorridas, ocho países y casi 900 funciones, el actor y dramaturgo entrerriano regresará a Paraná el próximo 14 de agosto para presentar una de las últimas funciones de El Equilibrista, la obra que marcó su carrera.
En diálogo con Elonce, el actor paranaense reconoció que intentó cerrar el ciclo en varias oportunidades, aunque el entusiasmo del público terminó postergando la despedida.
"Esta es la despedida porque, en realidad, ya me vengo despidiendo y no me lo permiten porque sigo haciendo funciones en distintas ciudades", afirmó. Y agregó: "Pensé que ya me había despedido, pero me he ido encontrando en el camino con mucha gente que no la ha visto y dije: 'Bueno, me invitaron a hacer la última en Santa Fe. Estamos ahí cerquita, vamos a hacer la última en Paraná también'".
La obra, basada en una historia profundamente personal, nació a partir de un descubrimiento inesperado vinculado a su propia familia. Según explicó, el éxito de la propuesta radica en que los espectadores logran reconocerse en el relato. "Es impresionante que hayamos podido lograr que el espectador no venga simplemente a compartir mi historia, sino que mi historia le refleje directamente su propia vida", sostuvo.
Para el artista, la obra trasciende la experiencia teatral tradicional y genera un diálogo entre generaciones. "Muchas veces cuando vienen los padres quieren volver con los hijos para que les pase lo mismo que les pasó a ellos, y cuando vienen los chicos quieren venir con los abuelos", describió.
Dayub reflexionó también sobre los temas centrales que atraviesan la pieza, vinculados a la identidad, las raíces y la búsqueda personal. "Un poco de lo que habla El Equilibrista es algo que no cotiza en ningún mercado. Habla de lo que somos de verdad cada uno de nosotros y de esa originalidad que tiene nuestra propia vida", expresó. En esa línea, cuestionó los parámetros de éxito que predominan en la sociedad actual. "Pareciera que a nadie le importa ni de dónde venimos, ni de qué lugar somos, ni qué nos legó la sangre. Importa el cargo que tenemos en el trabajo, el barrio en el que vivimos o la marca de la ropa que usamos", señaló.
A pocas funciones de alcanzar las 900 representaciones, el actor celebró la vigencia de un espectáculo que continúa convocando público en todo el país. "Es impresionante esto que me pasa con algunas provincias, con algunas ciudades a las que sigo volviendo como si fuera la primera vez, a sala llena y con una adhesión enorme del público", manifestó.
Consultado sobre el futuro una vez concluida esta etapa, Dayub aseguró que volverá al proceso creativo que lo ha acompañado durante toda su carrera. "Siempre llego a un puerto desconocido. Tengo la suerte de que ese puerto desconocido sea también el que el espectador se interesa por ver", afirmó.
La presentación en Paraná será el próximo 14 de agosto. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero y en www.entradaweb.com.ar . Además, el artista participará de la Feria del Libro que se desarrollará ese fin de semana y llevará las recientes ediciones de los libros de El Amateur y El Equilibrista, publicados por la editorial Orsai.
"Santa Fe, donde me formé teatralmente; Paraná, la ciudad donde nací. Estoy encantadísimo de ir y de poder volver a compartir este espectáculo que tantas satisfacciones me ha dado", concluyó.