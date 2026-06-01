“Me parte el corazón”: el emotivo posteo de Darío Barassi tras su visita a San Juan

Darío Barassi volvió a emocionar a sus seguidores con un profundo mensaje dedicado a su mamá, Laura, fallecida en noviembre de 2023. Durante una visita a San Juan, provincia donde nació y creció, el conductor compartió imágenes cargadas de nostalgia y abrió su corazón en redes sociales.

La publicación incluyó fotos de su infancia, recuerdos familiares y postales de su paso por el cementerio donde descansan los restos de su madre.

“Venir a San Juan es venir a vos, vieja”, escribió el conductor en una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Los recuerdos familiares que compartió Barassi

En el posteo, Darío Barassi publicó una imagen de cuando era niño junto a su mamá durante un cumpleaños familiar.

A partir de esa fotografía, el conductor recordó distintos detalles de la casa donde creció y describió escenas cotidianas de su infancia con una mezcla de humor y melancolía.

“La foto me da mucha ternura y melancolía”, expresó al hablar del living familiar, el antiguo teléfono a rosca y hasta de una torta temática de los Ositos Cariñosos.

También recordó el acompañamiento permanente de su mamá después de la muerte de su padre y destacó el rol que tuvo en su vida durante aquellos años.

El momento más emotivo del mensaje

Uno de los pasajes más conmovedores llegó cuando Darío Barassi habló directamente sobre el vacío que dejó la ausencia de su mamá.

“Me parte el corazón cómo me agarrás el hombro, vieja, con cariño y contención”, escribió en referencia a la fotografía compartida.

El conductor también confesó cuánto extraña los momentos simples que compartía con ella en San Juan.

“Te extraño mucho. Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos”, señaló en otro tramo del texto.

La publicación estuvo acompañada además por imágenes de la visita que realizó al cementerio.

El gesto de sus hijas y la reacción en redes

Durante el homenaje, Darío Barassi contó que dejó junto a la tumba unos stickers de Stitch que le habían regalado sus hijas, Emilia e Inés.

Según explicó, las niñas los habían colocado en su celular para que las recordara cuando estaba lejos de casa, aunque sintió que era un buen gesto compartirlos simbólicamente con su mamá.

“Desde donde sea que estés, sentilas cerca vieja”, escribió en uno de los fragmentos más comentados de la publicación.