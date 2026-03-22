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Darío Barassi en Paraná: descanso familiar, río y gastronomía

Darío Barassi en Paraná: paseo en lancha, pesca, gastronomía y descanso familiar con postales en redes sociales.

22 de Marzo de 2026
Paseó por el río Paraná.
Paseó por el río Paraná. Foto: Instagram

REDACCIÓN ELONCE

Darío Barassi en Paraná: paseo en lancha, pesca, gastronomía y descanso familiar con postales en redes sociales.

La visita de Darío Barassi en Paraná no pasa desapercibida. El reconocido conductor de televisión eligió la capital entrerriana para tomarse un descanso este fin de semana largo junto a su familia, combinando paseos al aire libre, experiencias gastronómicas y actividades recreativas a orillas del río.

 

Durante su estadía, el conductor disfruta del paisaje característico de la ciudad y navegó en lancha por el río Paraná, una de las postales más representativas de la región costera. Además, aprovechó para recorrer espacios destacados y compartir momentos íntimos con sus seres queridos.

El viaje también incluyó una parada en una destilería de gin reconocida de la zona y el alojamiento en el Hotel Mayorazgo, uno de los establecimientos más tradicionales de la ciudad.

 

Postales familiares y mensajes en redes sociales

Como es habitual, el conductor compartió parte de su experiencia en redes sociales, aunque manteniendo la privacidad de sus hijos. En una de las historias más comentadas, publicó una imagen junto a su hija con un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores. “La vida con vos es espectacular. Mi mini yo. Te amo enana”, escribió.

El gesto volvió a reflejar el perfil familiar que suele mostrar el conductor, quien en cada publicación cuida especialmente la identidad de los menores, evitando exponer sus rostros.

 

Pesca, río y momentos de relax

Otro de los momentos destacados del viaje fue la actividad de pesca en el río Paraná. Allí, el conductor se mostró distendido, intentando capturar algún ejemplar con reel en una experiencia relajada y sin mayores pretensiones. “Muy amateur. A los dos minutos volvió al agua tranquilos”, posteó.

Tal como expresó, la práctica fue breve y respetuosa con el entorno, ya que el pez fue devuelto “rápidamente” al agua.

 

Recorridos turísticos y despedida en un ícono local

Además de las actividades en el río, Darío Barassi en Paraná incluyó una visita al Anfiteatro Héctor Santángelo, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Allí posó junto a su familia para una serie de fotos que luego compartió con sus seguidores.

La escapada dejó en evidencia el atractivo turístico de Paraná como destino para el descanso y la desconexión, sumando una nueva visita de una figura reconocida del espectáculo argentino.

Temas:

Darío Barassi conductor de tv Paraná río Paraná
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