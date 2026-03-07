Darío Barassi habló de su salud después de la operación: “Me cuesta mucho”

El conductor Darío Barassi se refirió a su estado de salud luego de la cirugía a la que se sometió por pólipos en las cuerdas vocales, una intervención que lo obligó a atravesar un proceso de recuperación con varias restricciones. El presentador habló sobre el tema durante su participación como invitado en un programa, donde explicó cómo transita el tratamiento mientras se prepara para regresar a la pantalla.

Durante la entrevista, Darío Barassi contó que la intervención médica fue necesaria para tratar un problema que afectaba su voz, algo especialmente delicado para alguien que trabaja diariamente frente a cámaras.

“Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, explicó el conductor.

Un tratamiento que exige silencio

El propio Darío Barassi aclaró que la situación no reviste gravedad, aunque sí implica cumplir con ciertas recomendaciones médicas que le resultan difíciles de sostener.

“No es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”, relató durante la entrevista en Puro Show Noche.

Darío Barassi.

El conductor explicó que, durante esos períodos de reposo vocal, intenta comunicarse utilizando el teléfono o escribiendo en pizarras para evitar hablar.

“Escribo en pizarras, en el celular”, comentó con humor, y agregó entre risas que su esposa aprovecha esos momentos de silencio en casa.

El regreso a la televisión

Mientras continúa con su recuperación, Darío Barassi se prepara para volver a la televisión con una nueva temporada del programa Ahora Caigo, uno de los ciclos de entretenimiento que conduce.

En la charla televisiva también se refirió a su vida personal y al vínculo con su familia, destacando el apoyo constante de su esposa y de sus hijas.

“Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular”, expresó el conductor al referirse a su relación con su pareja.

Para cerrar, Darío Barassi dejó en claro cuál es el aspecto que más valora en su vida cotidiana. “Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo”, señaló.