Policiales En Concordia

Había recuperado la libertad y volvió a caer detenido 12 horas después por robo

7 de Marzo de 2026
Departamental Concordia.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado cuando personal policial lo interceptó mientras llevaba objetos de dudosa procedencia. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos y fue aprehendido en su vivienda. En lo que va del año ya suma cuatro detenciones.

Un hombre volvió a quedar detenido en Concordia durante la madrugada de este sábado luego de haber recuperado la libertad apenas unas horas antes. El procedimiento se registró alrededor de las 5:20 en la zona de calles Lavalle y Niez, cuando personal de Comisaría Tercera advirtió la presencia de un individuo que llevaba distintos objetos en sus manos.

 

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, al notar la presencia de los efectivos el hombre comenzó a correr y escapó por las vías férreas. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento que se extendió hasta el domicilio del sospechoso.

 

 

Según se indicó, al llegar a la vivienda el sujeto arrojó varios elementos que transportaba y finalmente fue reducido por el personal policial.

 

Los objetos que llevaba el sospechoso

 

Durante el procedimiento realizado en Concordia, los efectivos secuestraron distintos objetos que el hombre había dejado en el lugar antes de ser detenido. Entre ellos se encontraba una caña de pescar, una caja de herramientas y un cable de alargue.

 

Las autoridades indicaron que los elementos quedaron secuestrados para ser posteriormente restituidos a quienes puedan acreditar su propiedad.

 

Elementos recuperados en Concordia.
La situación fue comunicada a la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión del hombre por el presunto delito de receptación dolosa.

 

Cuarta detención en lo que va del año

 

El hecho ocurrido en Concordia llamó la atención de los investigadores debido a que el mismo hombre había recuperado la libertad el día anterior tras una detención previa.

 

 

Con este nuevo procedimiento, el sospechoso suma cuatro detenciones en lo que va del año, todas vinculadas a distintos hechos investigados por la policía.

 

Tras la intervención de la fiscalía, el detenido quedó nuevamente a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen de los objetos secuestrados.

Concordia Robo Detenido
