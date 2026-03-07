 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Pesca

Incautaron 8000 kilos de pescado en Ruta 12 que tenían destino en Victoria

El procedimiento se realizó en un control en Zárate cuando Prefectura interceptó un camión térmico que transportaba sábalos. La carga superaba lo declarado en la guía y el vehículo tampoco contaba con habilitación del Senasa.

7 de Marzo de 2026
Foto ilustrativa

El procedimiento se realizó en un control en Zárate cuando Prefectura interceptó un camión térmico que transportaba sábalos. La carga superaba lo declarado en la guía y el vehículo tampoco contaba con habilitación del Senasa.

Un operativo conjunto permitió incautar 8000 kilos de pescado que eran transportados de manera irregular y tenían destino en una localidad entrerriana. El procedimiento se llevó adelante en la Ruta 12, en el marco de controles destinados a combatir la pesca clandestina y otras infracciones vinculadas a la fauna. El hecho se detectó en un control realizado en la zona de Zárate, donde personal de Prefectura Villa Paranacito interceptó un camión térmico que transportaba una importante carga de pescado. Durante la inspección del rodado, los efectivos constataron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Foto ilustrativa

Diferencias entre la carga y la guía

Según se informó, el chofer presentó una guía que indicaba el traslado de 600 kilos de pescado, pero al realizar el control correspondiente se verificó que la carga ascendía en realidad a 8000 kilos de sábalos. Además, se constató que el camión no contaba con la habilitación correspondiente del Senasa, requisito obligatorio para este tipo de transporte.

 

Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron al secuestro de la carga, que tenía como destino un frigorífico ubicado en la ciudad de Victoria, Entre Ríos.

El procedimiento formó parte de una serie de operativos realizados en distintos puntos de la provincia para prevenir delitos ambientales e infracciones a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

En ese marco también se realizaron allanamientos y controles en otras localidades, donde se detectaron casos de caza y pesca clandestina.

Temas:

Conductor Irregularidades Operativos Ruta 12
