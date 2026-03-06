Requisa en unidades penales entrerrianas permitió secuestrar celulares, armas y drogas

Operativos de requisa en unidades penales permitieron secuestrar teléfonos celulares, objetos punzantes y sustancias estupefacientes. Los controles se realizaron en cárceles de Concepción del Uruguay, Victoria y Concordia para reforzar la seguridad interna y prevenir delitos.
La requisa en unidades penales permitió secuestrar teléfonos celulares, objetos punzantes y sustancias estupefacientes durante operativos de control realizados por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos en distintas cárceles de la provincia.
Los procedimientos se desarrollaron en el marco de las acciones de seguridad destinadas a prevenir el ingreso o permanencia de elementos prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Durante esta semana se llevaron adelante intervenciones en la Unidad Penal Nº4 de Concepción del Uruguay, la Unidad Penal Nº5 de Victoria y la Unidad Penal Nº3 de Concordia. En todos los casos, los controles fueron realizados por personal penitenciario en distintos sectores de las unidades.
Operativo en la cárcel de Concepción del Uruguay
Uno de los procedimientos más recientes se concretó este jueves en la Unidad Penal Nº4 “Justo José de Urquiza”, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Allí, agentes del Servicio Penitenciario realizaron una requisa exhaustiva en distintos sectores del establecimiento.
La intervención tuvo como epicentro el Pabellón 4, donde se desarrollaron tareas de inspección orientadas a detectar elementos prohibidos ocultos dentro del penal.
Como resultado del operativo, el personal penitenciario logró localizar y secuestrar teléfonos celulares que se encontraban escondidos en diferentes sectores del pabellón.
Desde el organismo recordaron que estos dispositivos están estrictamente prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios, ya que su uso puede estar vinculado a la coordinación de delitos externos o generar alteraciones en el orden interno de las unidades.
Controles permanentes en las cárceles
Los operativos de requisa forman parte de una política de controles permanentes impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos se realizan de manera periódica y sorpresiva en todas las unidades penales de la provincia, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas internas.
Entre los objetivos principales de estos operativos se destacan la prevención del ingreso de elementos no autorizados, el control del interior de los pabellones y el fortalecimiento de la seguridad institucional dentro de los establecimientos penitenciarios.
Además, los controles son coordinados junto a la Dirección Principal de Cuerpo del Servicio Penitenciario, lo que permite organizar operativos simultáneos en distintos puntos de la provincia.
Secuestro de elementos prohibidos
En el marco de los procedimientos realizados durante la semana, además de celulares también se secuestraron objetos punzantes y sustancias estupefacientes en diferentes unidades penales.
Estos hallazgos se produjeron durante las inspecciones desarrolladas en la Unidad Penal Nº5 de Victoria y en la Unidad Penal Nº3 de Concordia, donde el personal penitenciario revisó distintos pabellones y sectores comunes.
Desde el Servicio Penitenciario destacaron que este tipo de acciones forman parte del trabajo cotidiano orientado a mantener el orden y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad dentro de las cárceles.
Asimismo, las autoridades valoraron el compromiso y profesionalismo del personal penitenciario que interviene en estos procedimientos. Según indicaron, la labor de los agentes resulta fundamental para garantizar el control interno, fortalecer la convivencia dentro de las unidades penales y contribuir a la seguridad pública.