Mariano Werner quedó tercero en la clasificación del Turismo Carretera en Viedma

El piloto entrerriano Mariano Werner finalizó tercero en la clasificación del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el autódromo de Viedma, en el marco de la segunda fecha del campeonato. La actividad forma parte del denominado Gran Premio Corven y reúne a 58 competidores en una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

La pole position quedó en manos del mendocino Julián Santero, quien registró un tiempo de 1m28s113 con su BMW y estableció un nuevo récord para el circuito. Detrás del líder se ubicó Elio Craparo con Ford Mustang, mientras que Mariano Werner completó el tercer lugar de la clasificación con otro Ford Mustang.

El piloto de Paraná quedó a 0s270 del mejor tiempo de la jornada, en una tanda que volvió a mostrar la paridad que caracteriza al Turismo Carretera.

Una clasificación con gran paridad

La sesión clasificatoria en Viedma dejó números que reflejan la competitividad actual de la categoría. De los 58 autos inscriptos para esta fecha, un total de 32 quedaron dentro del mismo segundo durante la tanda cronometrada.

El resultado también marcó un momento destacado para el proyecto de BMW en el Turismo Carretera, ya que Santero consiguió la primera pole position de la marca desde su incorporación a la categoría.

Mariano Werner.

Durante los entrenamientos previos ya se había superado el récord del circuito, que pertenecía a Agustín Canapino desde la temporada 2025. Sin embargo, esas marcas no se contabilizan oficialmente para las estadísticas.

Finalmente, en la clasificación, Santero estableció el nuevo registro con su vuelta rápida, superando a Craparo por 0s233 y a Mariano Werner, que cerró el top tres de la jornada, según informó Solo TC.

Cómo sigue la actividad en Viedma

El resultado posiciona a Mariano Werner entre los protagonistas del fin de semana en el circuito rionegrino, en una competencia que forma parte del inicio del campeonato 2026 del Turismo Carretera.

La actividad continuará este domingo con la disputa de las series clasificatorias y posteriormente con la final de la segunda fecha del calendario, donde los pilotos buscarán sumar puntos importantes para el campeonato.

La presentación en Viedma corresponde al Gran Premio Corven, una de las competencias que forman parte del calendario anual de la categoría.