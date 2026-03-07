Alumnos de una escuela técnica de Colón restauraron máquinas de ejercicios para espacios públicos

Una experiencia educativa con impacto comunitario se desarrolló en Colón, donde estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 1 Doctor Herminio Juan Quirós participaron en la restauración de máquinas de ejercicios que formaban parte de los espacios saludables de la ciudad. Los trabajos permitieron recuperar distintos equipos que se encontraban en la zona del puerto y que próximamente volverán a estar disponibles para la comunidad.

La iniciativa se concretó en Colón a partir de un trabajo conjunto entre la institución educativa, la Municipalidad y el Club Náutico local. Las tareas incluyeron la puesta en valor de los aparatos para actividad física, que luego serán instalados en el circuito de calistenia ubicado en el Parque Quirós.

Según se informó desde la institución, la propuesta permitió combinar aprendizaje técnico con una acción concreta destinada a mejorar los espacios públicos de Colón, generando además una instancia de trabajo colaborativo entre distintas organizaciones de la ciudad.

Aprendizaje técnico aplicado a la comunidad

Las tareas fueron realizadas por estudiantes del Ciclo Superior pertenecientes a las orientaciones de Herrería y Construcciones Metálicas. Los jóvenes trabajaron junto a docentes en la recuperación de los equipos de ejercicios, aplicando conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

El regente de la escuela, Miguel Vidart, explicó que el Club Náutico Colón colaboró con los materiales necesarios para llevar adelante las reparaciones, mientras que los estudiantes aportaron la mano de obra como parte de sus prácticas formativas.

Elementos restaurados por los alumnos.

El proyecto permitió que los alumnos participaran en todas las etapas del proceso, desde la reparación y acondicionamiento de las estructuras metálicas hasta la preparación final de los equipos para su posterior instalación.

Vidart destacó que este tipo de experiencias fortalecen el vínculo entre la escuela técnica y la comunidad, ya que los conocimientos adquiridos en el aula se aplican en proyectos concretos que tienen impacto en la ciudad.

Destino de las máquinas recuperadas

Una vez finalizados los trabajos, la Municipalidad de Colón se encargó del traslado de las máquinas desde la escuela hasta la Bloquera municipal. Allí se realizaron los últimos ajustes antes de su instalación definitiva en espacios públicos.

Los equipos serán ubicados en el circuito de calistenia del Parque Quirós, un sector destinado a la práctica de actividad física al aire libre que es frecuentado por vecinos y visitantes.

Desde la escuela técnica valoraron especialmente la participación de estudiantes y docentes en este proyecto, señalando que además de fortalecer las prácticas profesionalizantes, permite que los jóvenes comprendan el valor social de su trabajo.