Allanamiento en Colón por caza ilegal: rescataron zorros y aves autóctonas en cautiverio

El viernes por la mañana se desarrolló un procedimiento en la ciudad de Colón en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841. El operativo se concretó en una vivienda ubicada en calle Salta al 300 y estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, con intervención de la Brigada local y la colaboración de otras dependencias policiales y organismos provinciales.

El procedimiento se llevó adelante luego de una denuncia que alertaba sobre la posible tenencia de fauna silvestre en cautiverio dentro de una propiedad ubicada en Colón. Tras corroborar la veracidad de la información, se solicitó la correspondiente orden judicial para ingresar al domicilio e inspeccionar el lugar.

La medida fue autorizada por la Justicia y se ejecutó con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental Colón y personal de Fiscalización de Recursos Naturales de la provincia. Durante el allanamiento, una mujer mayor de edad fue notificada en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Fauna silvestre y elementos vinculados a la captura

El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió secuestrar distintos ejemplares de fauna silvestre. Entre los animales hallados en el interior de la vivienda se encontraron dos zorros que se encontraban en cautiverio y que, según se informó, fueron rescatados con vida aunque presentaban un estado delicado.

Además, durante el operativo se localizaron más de diez aves autóctonas, algunas de ellas pertenecientes a especies protegidas. Entre los ejemplares identificados se mencionaron pepiteros de collar, jigueros morados, cardenales copete rojo, reina mora y otras especies características de la región.

Allanamiento en Colón.

El jefe de la Brigada de Delitos Rurales del departamento Colón, oficial principal Pehuén Villagra, explicó que el procedimiento se originó a partir de una denuncia recibida días previos. “Durante el jueves tomamos conocimiento de una situación que indicaba que en una vivienda había aves autóctonas y animales silvestres en cautiverio. Tras verificar la información, solicitamos la orden judicial correspondiente para poder intervenir”, señaló en diálogo con Elonce.

Investigación y actuaciones administrativas

Villagra indicó que el allanamiento comenzó alrededor de las 10 de la mañana y demandó más de cuatro horas de trabajo. En ese lapso, los efectivos también secuestraron distintos elementos presuntamente utilizados para la captura y el cautiverio de animales.

Entre los objetos incautados se encontraron jaulas, tramperas, rifles de aire y gas comprimido, municiones y otros dispositivos relacionados con la actividad investigada. Según detalló el jefe policial, algunos de estos elementos son utilizados habitualmente para capturar aves en estado silvestre.

El oficial explicó además que, si bien el procedimiento permitió identificar a personas vinculadas con el domicilio, la situación no constituye un delito penal sino una contravención enmarcada en la normativa provincial sobre caza. Por ese motivo no hubo detenidos.

En el lugar se labraron las actas correspondientes y personal de Fiscalización de Recursos Naturales inició las actuaciones administrativas previstas por la legislación vigente.

Desde la Brigada de Delitos Rurales remarcaron que este tipo de operativos busca prevenir prácticas que afectan a la fauna silvestre y preservar el equilibrio ambiental. También destacaron el trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y los organismos provinciales encargados del control y protección de los recursos naturales.