Una escuela de Rosario del Tala será intervenida con obras de accesibilidad y reparaciones

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para ejecutar obras de accesibilidad y reparaciones edilicias en una escuela de Rosario del Tala. La intervención está prevista para la Escuela Nº 3 Domingo Faustino Sarmiento, institución que recibe diariamente a estudiantes de la localidad.

El establecimiento educativo se encuentra ubicado en la intersección de las calles Panizza y Colón y cuenta con una matrícula de 484 alumnos. Las tareas proyectadas buscan mejorar las condiciones de circulación dentro del edificio y optimizar el estado general de la infraestructura escolar en Rosario del Tala.

El proyecto surgió a partir de un relevamiento técnico realizado por el equipo zonal del área Departamental de Arquitectura, donde se detectaron distintos problemas edilicios que requieren intervención.

Trabajos para mejorar accesos y circulación

Entre las obras previstas se encuentra la construcción de rampas en los accesos a aulas y sectores principales del edificio. Estas intervenciones apuntan a facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida dentro de la institución.

También se realizará la adecuación de la vereda de ingreso al establecimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al edificio para estudiantes, docentes y personal educativo de Rosario del Tala.

Escuela Sarmiento Rosario del Tala.

Además, se proyecta la construcción de una nueva cubierta metálica sobre las galerías del establecimiento. Esta estructura tendrá una superficie de 171 metros cuadrados y permitirá resolver problemas de filtraciones de agua de lluvia.

Presupuesto y apertura de sobres

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de continuar con intervenciones en edificios escolares de la provincia. “Con estas obras buscamos mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los edificios escolares”, expresó.

El proyecto para la escuela de Rosario del Tala cuenta con un presupuesto oficial de 39.815.740 pesos. Además, establece un plazo de ejecución de 60 días corridos para la realización de los trabajos.

La apertura de sobres se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, organismo dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.