Realizaron en Paraná una nueva ablación de órganos que permitirá salvar cinco vidas

Un nuevo operativo de ablación de órganos se concretó este sábado por la mañana en la ciudad de Paraná y permitió abrir una oportunidad de vida para cinco pacientes que se encuentran en lista de espera para un trasplante. El procedimiento se realizó en el Hospital San Martín y requirió la participación coordinada de distintos organismos sanitarios y de seguridad.

La ablación de órganos comenzó durante la madrugada y se extendió hasta las primeras horas del día. Una vez finalizada la intervención médica, los órganos fueron trasladados hacia el Aeropuerto de Paraná para continuar con el operativo logístico que permite su distribución hacia los centros de trasplante correspondientes.

Según se informó desde la terminal aérea local, alrededor de las 6 de la mañana aterrizó un avión Learjet 60 proveniente de Buenos Aires, afectado especialmente para la misión sanitaria coordinada por el CUCAIER y el INCUCAI.

Un trabajo coordinado para el traslado

La llegada del vuelo sanitario fue parte central del operativo de ablación de órganos, ya que permitió trasladar con rapidez los órganos hacia los centros médicos donde se realizarán los trasplantes.

Desde el Aeropuerto de Paraná destacaron que la operación se desarrolló con la colaboración de distintos organismos que integran la comunidad aeroportuaria. Entre ellos participaron EANA, ANAC, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aeropuertos Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional.

Ablación de órganos en Paraná. Foto: Aeropuerto de Paraná.

También intervinieron los Bomberos Voluntarios de Paraná y el sistema de emergencias 911 de la Policía de Entre Ríos, que colaboraron en la logística necesaria para el traslado terrestre de los órganos desde el hospital hasta la terminal aérea.

El procedimiento permitió cumplir con los tiempos necesarios para garantizar la viabilidad de los órganos, una condición fundamental en este tipo de operativos sanitarios.

El rol del sistema de salud

La ablación de órganos fue realizada por profesionales del Hospital San Martín junto con el equipo médico quirúrgico del CUCAIER y especialistas provenientes de Buenos Aires que participaron del operativo.

Desde la terminal aérea resaltaron la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para concretar este tipo de intervenciones que requieren precisión médica y coordinación logística.

Gracias a este procedimiento, cinco personas que esperan un trasplante podrán recibir una nueva oportunidad de vida, resultado del compromiso de los equipos de salud y del sistema de donación de órganos.