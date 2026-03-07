Un hombre fue baleado en el pecho en Concepción del Uruguay y permanece internado

Un hombre resultó gravemente herido este sábado tras recibir un disparo en el pecho en Concepción del Uruguay. El episodio ocurrió alrededor de las 13:40 dentro de una vivienda ubicada en calle Antártida Argentina al 500, frente al Parque La Loba, y generó un importante despliegue policial en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima tiene 36 años y sería oriunda de la provincia del Chaco. El ataque se habría producido dentro del domicilio, donde otro individuo efectuó el disparo que provocó la grave lesión.

Tras el hecho, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde quedó internado bajo atención médica.

El traslado al hospital

Luego del ataque ocurrido en la vivienda, personal policial y servicios de emergencia intervinieron rápidamente para asistir al herido. El hombre fue derivado al hospital local, donde el equipo médico comenzó con las tareas para estabilizar su estado de salud, según informó Uruguayenses.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la evolución clínica del paciente, aunque se confirmó que la herida fue provocada por un arma de fuego que impactó en la zona del pecho.

Jefatura Concepción del Uruguay.

El episodio generó conmoción entre vecinos del sector cercano al Parque La Loba, un área residencial de Concepción del Uruguay.

Investigación en curso

Tras el hecho, personal de la Comisaría Primera y efectivos de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

Además, especialistas de Policía Científica llevaron adelante pericias en la vivienda con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque y reunir elementos que permitan identificar al responsable.

En el operativo también estuvo presente el jefe departamental de Policía, Allegrini, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Santos, quien coordina las medidas judiciales para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el disparo y localizar al presunto agresor.