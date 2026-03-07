La guerra en Medio Oriente dispara el precio de los fertilizantes y genera alerta en el campo argentino

El aumento ocurre en un momento clave para la planificación de la próxima campaña

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a sentirse en los mercados globales y uno de los impactos más inmediatos se registra en el precio de los fertilizantes, un insumo estratégico para la producción agrícola. El aumento genera preocupación en el campo argentino, que depende en gran medida de las importaciones para abastecer su demanda.

Según especialistas del sector, cerca del 50% del consumo de fertilizantes del país proviene del exterior. En 2025 Argentina importó más de USD 2.000 millones en estos productos, lo que representó un incremento del 38% respecto del año anterior.

El encarecimiento se explica, en gran medida, por el salto en el precio del gas natural, principal insumo para la fabricación de fertilizantes nitrogenados. En el caso de la urea —clave para cultivos como trigo y maíz— el gas representa cerca del 80% del costo de producción.

Un informe de la consultora Ingeniería en Fertilizantes (IEF) señaló que entre el 26 de febrero y el 5 de marzo el precio internacional de la urea aumentó entre 23 y 80 dólares por tonelada, dependiendo del mercado. En algunos casos, la suba llegó al 40% en pocos días, acercándose a los niveles registrados durante la crisis energética de 2022.

El conflicto económico global a raíz de la guerra

El conflicto impactó especialmente en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes, incluyendo urea, amoníaco y materias primas fosfatadas. Las tensiones provocaron la suspensión de operaciones marítimas, retiro de ofertas de productores y traders, y fuertes problemas logísticos.

La reacción del mercado fue inmediata. Buques detenidos, navieras que suspendieron rutas y aseguradoras que retiraron cobertura generaron una fuerte volatilidad en los precios. Incluso se reportaron casos de fuerza mayor en cargamentos destinados a India.

Como consecuencia, el aumento comenzó a trasladarse rápidamente a Sudamérica. En solo una semana, los precios de la urea con costo y flete incluidos subieron alrededor de 160 dólares por tonelada, mientras que los fertilizantes fosfatados, como el fosfato monoamónico (MAP), registraron aumentos cercanos a los 50 dólares por tonelada.

Impacto en el campo argentino

En el mercado argentino, la reacción fue de cautela. Importadores y distribuidores optaron por retirarse momentáneamente de las operaciones ante la dificultad de estimar costos de reposición en un escenario de alta volatilidad.

Los fertilizantes cumplen un rol central en la agricultura local. Maíz y trigo concentran cerca del 70% del consumo en el país, mientras que la soja explica alrededor del 8%, principalmente a través del uso de fertilizantes fosfatados como el MAP.

Por el momento, el impacto directo sobre la producción es limitado debido a que el país se encuentra más cerca del período de cosecha que de siembra. Sin embargo, el aumento ocurre en un momento clave para la planificación de la próxima campaña.

Las decisiones de importación suelen tomarse hacia mayo, aunque el grueso de las compras se concreta durante la segunda mitad del año. La evolución del conflicto y la situación del mercado internacional serán determinantes para definir los costos que enfrentarán los productores en la próxima campaña agrícola.

Además, la suba coincide con la temporada de siembra de primavera en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, lo que añade presión adicional sobre la demanda global de fertilizantes y, en consecuencia, sobre los precios de los granos.

A nivel global, la oferta también enfrenta dificultades. La producción en Qatar se vio afectada por ataques a infraestructura energética y en Irán se registraron interrupciones en la actividad productiva. Algunos embarques comenzaron a salir desde puertos de Omán, aunque con limitaciones logísticas.

En paralelo, la suspensión de exportaciones de gas natural licuado desde Qatar amenaza con reducir la producción de urea en distintos países, al afectar el suministro del principal insumo utilizado en las plantas industriales.

En este contexto de incertidumbre, los mercados agrícolas siguen de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, el funcionamiento del estrecho de Ormuz y la respuesta de grandes compradores como India, Brasil y Estados Unidos, factores que serán clave para determinar el impacto final sobre los costos de producción agrícola en la región.