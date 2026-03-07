Anuncian un gradual retorno de las altas temperaturas en Entre Ríos

El tiempo en Entre Ríos se presenta con condiciones cambiantes durante los próximos días, según los pronósticos meteorológicos para distintas localidades de la provincia. Ciudades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú tendrán jornadas con nubosidad variable, temperaturas que rondarán los 30 grados y algunas probabilidades de precipitaciones hacia el inicio de la semana.

De acuerdo con los datos meteorológicos, el fin de semana comenzará con condiciones relativamente estables. En Paraná se espera una temperatura máxima cercana a los 27 grados durante el sábado, con nubosidad parcial y viento leve a moderado. Las probabilidades de lluvia serán bajas durante esa jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en gran parte de la capital provincial.

Foto: Archivo Elonce.

Una situación similar se anticipa para Concordia y Gualeguaychú, donde el sábado también estará marcado por cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 27 grados. Sin embargo, los especialistas advierten que el panorama podría cambiar hacia el domingo, cuando comenzará a aumentar la inestabilidad en la región.

Lluvias y tormentas aisladas para el inicio de la semana

El tiempo en Entre Ríos podría registrar un incremento en la probabilidad de precipitaciones durante el domingo, especialmente en sectores del centro y norte provincial. En Paraná, por ejemplo, se prevé que la máxima alcance los 29 grados, con probabilidades de lluvia que podrían ubicarse entre el 10% y el 40% durante distintos momentos del día.

Foto: Archivo Elonce.

Asimismo, en Concordia se espera un escenario similar, con cielo mayormente nublado y posibles tormentas aisladas hacia la tarde o la noche. Las temperaturas máximas también rondarán los 28 grados, mientras que el viento se mantendrá con intensidades moderadas y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en algunos momentos.

Por su parte, Gualeguaychú tendría condiciones algo más estables durante el domingo, aunque con nubosidad variable y temperaturas cercanas a los 25 grados. Pese a ello, los meteorólogos señalan que el aumento de la humedad podría generar cambios rápidos en el estado del tiempo.

Ascenso de temperatura y calor hacia mediados de semana

A partir del lunes y durante los días siguientes, el Tiempo en Entre Ríos mostrará una tendencia al ascenso de las temperaturas. Para Paraná, las máximas podrían alcanzar los 30 grados entre lunes y martes, con intervalos de sol y nubosidad y algunos episodios de inestabilidad aislada.

En Concordia también se mantendrá el clima cálido, con máximas cercanas a los 29 grados el martes y un leve incremento térmico hacia el miércoles y jueves. En estas jornadas se espera mayor presencia de sol, aunque con momentos de cielo parcialmente nublado.

Foto: Archivo Elonce.

Gualeguaychú, en tanto, tendrá un comportamiento similar. Las temperaturas subirán progresivamente y podrían alcanzar los 30 grados hacia el miércoles. Las condiciones generales serán estables, aunque con viento predominante del sector este y sudeste.

Vientos y ráfagas que podrían intensificarse

Otro factor destacado del Tiempo en Entre Ríos será el viento. Según los datos meteorológicos, varias localidades de la provincia podrían experimentar ráfagas cercanas a los 40 o incluso 50 km/h durante algunos tramos del fin de semana y el inicio de la semana.

Estas ráfagas estarán asociadas principalmente al ingreso de aire más húmedo y a la presencia de sistemas de inestabilidad que afectarán parcialmente a la región. Si bien no se prevén fenómenos severos generalizados, los especialistas recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

De esta manera, el panorama meteorológico en Entre Ríos se perfila con variabilidad, combinando jornadas cálidas, nubosidad variable y la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante el domingo y el lunes.