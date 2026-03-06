Israel lanzó ataques a gran escala sobre Teherán y anunció una “nueva fase” de la guerra con Irán

Explosiones sacudieron distintos barrios de la capital iraní tras una ofensiva israelí contra objetivos estratégicos. También hubo bombardeos en el sur de Beirut y el este del Líbano, mientras Estados Unidos advirtió que los combates recién comienzan.
Israel lanzó ataques a gran escala sobre Teherán este viernes y aseguró que la ofensiva forma parte de una “nueva fase” de la guerra con Irán, en el séptimo día de enfrentamientos directos entre ambos países. Explosiones fueron reportadas en distintos barrios de la capital iraní mientras el ejército israelí también atacó posiciones en el Líbano.
Según informaron medios iraníes, los bombardeos alcanzaron varios puntos de Teherán durante la madrugada. En paralelo, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut y zonas del este del Líbano que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estarían vinculadas a Hezbollah. Desde Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que la ofensiva militar se encuentra en una etapa inicial y aseguró que “estamos solo al comienzo de los combates”.
Bombardeos y advertencias en la capital iraní
De acuerdo con información difundida por el ejército israelí, en la última ofensiva fueron bombardeados alrededor de 40 objetivos estratégicos en Teherán.
Las explosiones fueron registradas en diferentes barrios de la capital iraní y generaron una fuerte tensión en la región, en un conflicto que ya involucra a múltiples actores en Medio Oriente.
Autoridades israelíes señalaron que los ataques buscan debilitar la infraestructura militar iraní y afirmaron que continuarán las operaciones hasta cumplir los objetivos estratégicos planteados por el gobierno.
“Estamos decididos a seguir hasta lograr nuestros objetivos”, señalaron fuentes militares israelíes tras la nueva serie de bombardeos.
Ataques también en Líbano y amenaza de Hezbollah
En paralelo a los ataques en Irán, medios libaneses informaron que Israel bombardeó el valle de Beqaa, en el este del Líbano. Las ofensivas se produjeron un día después de que el ejército israelí emitiera advertencias de evacuación para varias localidades de la región al advertir que atacaría posiciones vinculadas a Hezbollah.
Hasta el momento no se reportaron oficialmente víctimas, aunque el ejército israelí indicó que desde que Hezbollah ingresó al conflicto se han atacado más de 500 objetivos en territorio libanés.
Entre los blancos mencionados por las Fuerzas de Defensa de Israel figuran comandantes del grupo armado, lanzacohetes, centros de mando y depósitos de armamento.
Estados Unidos intensifica su participación militar
En medio de la escalada bélica, Estados Unidos también informó que realizó ataques contra objetivos iraníes. El jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, aseguró que fuerzas norteamericanas atacaron un buque iraní que funcionaba como “portaaviones de drones”.
Según explicó, la embarcación —descripta como “del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”— habría quedado en llamas tras el ataque.
Washington también afirmó que ya fueron golpeados cerca de 2000 objetivos en Irán y advirtió que la potencia de fuego contra posiciones iraníes “aumentará dramáticamente” en las próximas operaciones.
Irán advierte que será una guerra prolongada
Desde Teherán, las autoridades iraníes respondieron con advertencias sobre una posible prolongación del conflicto.
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el país está preparado para sostener una guerra prolongada y aseguró que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones militares.
El portavoz del cuerpo militar, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, sostuvo que las ofensivas realizadas hasta el momento solo han utilizado “una fracción” de las capacidades militares del país.
Las declaraciones fueron difundidas por la televisión estatal Press TV y se produjeron en medio de la creciente tensión en la región.
Nuevos lanzamientos de misiles y alerta en Israel
Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detectaron el lanzamiento de nuevos misiles balísticos desde territorio iraní. Según las autoridades militares, el ataque se produjo después de una pausa de aproximadamente 11 horas en los intercambios de fuego entre ambos países, dio cuenta Todo Noticias.
El ejército israelí indicó que se espera la activación de sirenas de alerta en el centro del país ante la posible caída de proyectiles.