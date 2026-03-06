En Entre Ríos se registraron dos de las alcoholemias más altas del país

Entre Ríos quedó entre las provincias con las alcoholemias más altas

Entre Ríos quedó entre las provincias con los niveles de alcoholemia más altos detectados en el país durante el verano 2026, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras el cierre del operativo especial de fiscalización desplegado durante la temporada turística.

Durante los controles realizados en rutas y accesos a destinos turísticos de todo el país, la provincia entrerriana registró dos de las mediciones de alcohol en sangre más elevadas entre los conductores sancionados.

Los valores detectados alcanzaron 2,84 gramos de alcohol por litro de sangre y 2,56 gramos, cifras que ubicaron a Entre Ríos en el tercer y quinto lugar del ranking nacional de alcoholemias más altas.

Más de un millón de vehículos controlados

El informe corresponde al operativo Verano 2026, llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en coordinación con fuerzas provinciales y municipios.

Durante la temporada se realizaron controles diarios en 39 puntos estratégicos del país, seleccionados por el alto flujo vehicular hacia zonas turísticas.

En total se fiscalizaron 1.013.198 vehículos que circulaban por rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos. Como resultado de estos operativos se labraron 23.527 infracciones por diferentes incumplimientos a la normativa vial.

Entre los datos más relevantes se encuentran 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación por representar un riesgo para la seguridad vial.

Entre Ríos en el ranking nacional

El ranking de los registros más altos de alcohol en sangre detectados durante los operativos fue encabezado por un conductor en Corrientes con 3,05 gramos por litro, seguido por otro caso en Salta con 3,03 gramos.

En ese listado, Entre Ríos aparece en dos oportunidades con niveles de 2,84 y 2,56 gramos por litro de sangre, ubicándose entre los valores más altos registrados durante los controles.

También se detectó un caso de 2,71 gramos en Misiones, completando los cinco niveles más elevados registrados en el país durante la temporada.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol reduce la capacidad de reacción, afecta la coordinación y aumenta significativamente el riesgo de siniestros viales.

Otras infracciones detectadas

Además de los casos de alcoholemia positiva, los operativos permitieron detectar múltiples infracciones vinculadas al incumplimiento de normas básicas de seguridad.

Entre ellas se registraron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.668 conductores que circulaban sin cinturón de seguridad y 2.662 casos de falta de documentación.

También se detectaron 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 casos de patentes ausentes o adulteradas.

Como consecuencia de estas irregularidades, durante los controles se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos.

Controles durante todo el año

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicaron que los operativos forman parte de una estrategia permanente de control y prevención.

El objetivo es garantizar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito y reducir los riesgos en rutas y autopistas del país.

En ese marco, el organismo confirmó que los controles continuarán durante todo el año a través de las bases operativas que mantiene desplegadas en distintos puntos del territorio nacional.