Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja

Un automovilista de 66 años protagonizó un accidente de tránsito este sábado, cerca de las 21, cuando por causas que se trataban de establecer cayó con su vehículo en una zanja en el ingreso a San Benito.

Según se informó, el conductor se desplazaba a bordo de un automóvil Peugeot cuando, por motivos que aún no fueron determinados, perdió el control del rodado y terminó dentro de una zanja ubicada a la vera del camino. Testigos indicaron que el vehículo quedó detenido en el interior del desagüe tras el siniestro.

A pesar del impacto, el hombre logró salir del automóvil por sus propios medios y no presentaba lesiones visibles. De acuerdo a lo consignado por las autoridades intervinientes, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja

Personal policial acudió al lugar para asistir al conductor y realizar las actuaciones correspondientes. En ese marco, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con un registro de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangr