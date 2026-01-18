 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En el ingreso a San Benito

Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja

Un hombre de 66 años protagonizó un siniestro vial este sábado por la noche, cuando perdió el control de su vehículo y terminó en una zanja. El test de alcoholemia dio resultado positivo con 2,08 gramos de alcohol en sangre.

18 de Enero de 2026
Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja
Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja

Un hombre de 66 años protagonizó un siniestro vial este sábado por la noche, cuando perdió el control de su vehículo y terminó en una zanja. El test de alcoholemia dio resultado positivo con 2,08 gramos de alcohol en sangre.

Un automovilista de 66 años protagonizó un accidente de tránsito este sábado, cerca de las 21, cuando por causas que se trataban de establecer cayó con su vehículo en una zanja en el ingreso a San Benito.

 

Según se informó, el conductor se desplazaba a bordo de un automóvil Peugeot cuando, por motivos que aún no fueron determinados, perdió el control del rodado y terminó dentro de una zanja ubicada a la vera del camino. Testigos indicaron que el vehículo quedó detenido en el interior del desagüe tras el siniestro.

A pesar del impacto, el hombre logró salir del automóvil por sus propios medios y no presentaba lesiones visibles. De acuerdo a lo consignado por las autoridades intervinientes, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Estaba alcoholizado el conductor que cay&oacute; con su auto en una zanja
Estaba alcoholizado el conductor que cayó con su auto en una zanja

Personal policial acudió al lugar para asistir al conductor y realizar las actuaciones correspondientes. En ese marco, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con un registro de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangr

Temas:

Alcohol alcohol en sangre alcoholizado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso