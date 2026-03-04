 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Encontraron muerto y maniatado a un docente de la UBA que también trabajaba en ciberseguridad

La Justicia investiga la muerte de un profesor de la UBA y director en la Universidad de Flores, hallado maniatado y con un trapo en la boca en su departamento de Caballito, Buenos Aires.

4 de Marzo de 2026
No hay indicios de que alguien hubiera ingresado por la fuerza.
No hay indicios de que alguien hubiera ingresado por la fuerza. Foto: TN

La Justicia investiga la muerte de un profesor de la UBA y director en la Universidad de Flores, hallado maniatado y con un trapo en la boca en su departamento de Caballito, Buenos Aires.

Docente hallado muerto y maniatado. La investigación judicial avanza tras el hallazgo de David Walter Aguirre, de 55 años, dentro de su departamento en Hidalgo al 375, en el barrio porteño de Caballito. La víctima fue encontrada maniatada, sin señales de ingreso forzado en la vivienda.

Según fuentes oficiales, el alerta ingresó al 911 y al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con César David Tintilay, empleado administrativo de Aguirre, quien encontró a su empleador atado con precintos y con un trapo en la boca. El departamento estaba revuelto, aunque no había indicios de que alguien hubiera ingresado por la fuerza. Aguirre vivía solo y no tenía hijos, según publicó TN.

 

Trayectoria académica y profesional

David Walter Aguirre contaba con una destacada trayectoria en el ámbito académico y empresarial. Era profesor y director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores desde 2018, y también dictaba clases en la Universidad de Buenos Aires en la materia Planeamiento a Largo Plazo. Además, participaba en el programa UBA XXII, brindando educación universitaria en cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

En el ámbito privado, se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde 2024 y había trabajado en Flamaquímica SRL como responsable del Área de Informática y Administración.

 

Investigación en curso

La Justicia analiza todos los elementos del caso para determinar las circunstancias de la muerte.

Temas:

DOCENTE DE LA UBA MANIATADO PROFESOR HALLADO MUERTO
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso