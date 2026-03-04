Encontraron muerto y maniatado a un docente de la UBA que también trabajaba en ciberseguridad

La Justicia investiga la muerte de un profesor de la UBA y director en la Universidad de Flores, hallado maniatado y con un trapo en la boca en su departamento de Caballito, Buenos Aires.
Docente hallado muerto y maniatado. La investigación judicial avanza tras el hallazgo de David Walter Aguirre, de 55 años, dentro de su departamento en Hidalgo al 375, en el barrio porteño de Caballito. La víctima fue encontrada maniatada, sin señales de ingreso forzado en la vivienda.
Según fuentes oficiales, el alerta ingresó al 911 y al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con César David Tintilay, empleado administrativo de Aguirre, quien encontró a su empleador atado con precintos y con un trapo en la boca. El departamento estaba revuelto, aunque no había indicios de que alguien hubiera ingresado por la fuerza. Aguirre vivía solo y no tenía hijos, según publicó TN.
Trayectoria académica y profesional
David Walter Aguirre contaba con una destacada trayectoria en el ámbito académico y empresarial. Era profesor y director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores desde 2018, y también dictaba clases en la Universidad de Buenos Aires en la materia Planeamiento a Largo Plazo. Además, participaba en el programa UBA XXII, brindando educación universitaria en cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.
En el ámbito privado, se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde 2024 y había trabajado en Flamaquímica SRL como responsable del Área de Informática y Administración.
Investigación en curso
La Justicia analiza todos los elementos del caso para determinar las circunstancias de la muerte.