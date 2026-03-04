Úrsula Corberó compartió fotos inéditas de su embarazo junto a "Chino" Darín

La actriz española Úrsula Corberó volvió a captar la atención de sus seguidores al recordar su embarazo con El Chino Darín y compartir una serie de fotos inéditas en su cuenta oficial de Instagram. La publicación, cargada de ternura, rápidamente generó miles de reacciones.

La protagonista de La Casa de Papel mostró imágenes íntimas tomadas durante la etapa en la que estaba esperando a su hijo. Las fotografías reflejan un momento especial en la vida de la pareja, que mantiene una relación desde hace varios años.

En una de las postales se la ve recostada sobre una cama, luciendo ropa interior blanca y dejando al descubierto su panza de embarazo, en una producción de estilo simple y natural. La luz tenue y la estética despojada aportan un clima íntimo y emotivo a la escena.

Un recuerdo íntimo junto al “Chino” Darín

En otras imágenes aparece junto a Darín, quien la abraza y acaricia su vientre en escenas que reflejan la complicidad y el cariño que los une. La química entre ambos quedó plasmada en cada toma, donde se los observa relajados y conectados.

La actriz acompañó el posteo con una frase breve pero significativa: “Antes de ser tres”, en clara referencia al período previo al nacimiento de su hijo. El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una evocación nostálgica de aquella etapa.

Entre los comentarios se destacó el del actor Arón Piper, quien reaccionó con un emoji de enamorado al ver las fotos, sumándose a la ola de mensajes afectuosos que inundaron la publicación.

Una pareja reservada que eligió compartir

Si bien la pareja suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, en esta ocasión decidieron abrir una ventana a uno de los momentos más significativos de su historia juntos. Las imágenes no solo muestran la dulzura de la espera, sino también la solidez de una relación que se mantiene firme a lo largo del tiempo.

Corberó y Darín, ambos con destacadas trayectorias en el cine y la televisión internacional, han sabido equilibrar sus carreras con su vida personal. Esta publicación, lejos de ser ostentosa, se presentó como un gesto sincero hacia sus seguidores.