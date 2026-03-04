UPCN y ATE analizaron el proyecto de Reforma Previsional tras la reunión con el gobierno

El Gobierno mantuvo este miércoles una reunión informativa con gremios para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que enviará a la Legislatura. La edad jubilatoria, los aportes al sistema y el cálculo del 82% móvil aparecen entre los ejes centrales del debate.

UPCN

Al respecto, José Allende, representante de UPCN , explicó a Elonce que “el gobernador y el presidente de la Caja han manifestado la situación que todos conocemos, con algunos detalles más y el anuncio de un borrador que están elaborando con algunas propuestas, a las que tendremos acceso”.

Dijo que “en algunas cuestiones que se mencionaron podemos coincidir, en otras no tener una coincidencia al 100%, pero sí en el objetivo de que algo hay que hacer para que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo. Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad. Lo que se puede hacer es hacerla viable, ver cómo achicamos ese déficit y me parece que para esto hay que discutir sector por sector dónde están los mayores problemas y cuáles son las mejores soluciones, sin afectar a la gente, pero sí garantizando que quien se vaya a jubilar en el futuro mantenga el 82% móvil, que es el objetivo de todos”.

Remarcó que “para poder hablar en conjunto, tenemos que decir, por ejemplo: las Cajas municipales que se llevaron los activos y nos dejaron los pasivos, no lo podemos tomar como déficit de la Caja porque no es un problema que va a mantenerse en el futuro, sino que es una cosa coyuntural debido a decisiones políticas que tomó el gobierno de la provincia, sea de este color o de otro color político, pero es el gobierno que tomó esa decisión en su momento”.

Por otro lado, hizo referencia a los regímenes especiales y destacó que “el mismo gobernador dijo que no se iba a tocar el sistema del régimen especial, porque es una discusión que se tendría que dar en otro lado y con cada sindicato en particular. Lo que sí hay que ver es qué aportan. Si hablamos de una Caja solidaria y tenemos alguien que se jubila con 20 años de aporte, me parece que es injusto a los que aportamos 30 años. Entonces hay que ver cómo puede jubilarse pero continuar aportando hasta cumplir los 30 años. Nosotros le agregamos un valor a eso. El empleado público del escalafón general tiene que tener 30 años de servicio y 60 de edad. Resulta ser que otros a los 42 años se jubilan, entonces la expectativa de cobrar las jubilaciones es 18 o 20 años más que nosotros. Entonces, la pregunta es por qué ese agente va a tener que aportar lo mismo que nosotros, si el aporte es solidario, cuando va a tener un beneficio inmensamente mayor que el nuestro”.

“Queremos discutir todo esto sobre la mesa y una vez que nos pongamos de acuerdo, ver qué es lo mejor, con el menor costo posible para la gente, pero con una Caja viable. Hay reuniones previstas para las próximas semanas para lograr, lo antes posible, terminar con este temor que tienen todos los entrerrianos, algunos porque aportan desde sus impuestos para la Caja y los que la viven y pueden disfrutar algún día, para que no esté en peligro el 82% móvil”, finalizó.

ATE

Oscar Muntes, secretario general de ATE, por su parte, expresó: “Nosotros fuimos con muchas expectativas, porque se han generado muchas expectativas en los trabajadores y trabajadoras. Venimos de muchos encuentros, de muchos análisis sobre el sistema previsional. Tuvimos una reunión muy importante con el presidente de la Caja para ir desandando la situación. El gobernador de la provincia planteó un diagnóstico de la realidad de nuestro sistema previsional, donde hay que buscar achicar el déficit de 400 mil millones de pesos en el año. Aportamos ideas de cómo y también buscamos alternativas con los regímenes especiales, con los diferentes escalafones que generan desequilibrio, en cómo empezar a buscar más equidad. Nos dijeron que están abiertos a todas las sugerencias”.

Indicó que “se nos plantea que el sector privado le está dando muchas oportunidades o está acompañando mucho al estado y que hay que reactivar el sector privado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque es una política económica que hay llevar adelante para reactivar nuestro país y nuestra provincia, pero también es cierto que los ajustes no pueden seguir recayendo sobre los que menos percibimos. Creemos que los ajustes no deben ser por los trabajadores y trabajadoras. No hay que disminuir salarios, no hay que disminuir aportes y, por ende, tenemos que tener el salario y jubilaciones dignas, como nos merecemos”.

Por otro lado, planteó que “no puede ser que 426 jubilaciones ganen más de 10, 15 o 18 millones de pesos y tengamos jubilados y jubiladas que no les alcanza para llegar a fin de mes. Tenemos sistema solidario, pero por dónde pasa la solidaridad”.

Explicó que el gobernador “planteó discutir sobre el régimen especial y sobre la edad, planteó buscar equidad, pero nosotros seguimos planteando que tenemos un sistema solidario que tiene que seguir garantizando salarios diferenciados con respecto a la Nación. Tenemos una diferencia muy grande con el Anses, con los salarios nacionales. El salario nacional no alcanza para sobrevivir en la Argentina. No podemos poner de espejo el salario de Anses porque es una vergüenza”.

"Desde que volvió la democracia la campaña que han hecho todos los políticos es el 82% móvil para cada uno de los trabajadores en actividad y nadie lo ha cumplido. Es un debate muy interesante, no hubo proyecto de reforma, no se entregó ningún borrador porque se está construyendo. Aportamos y fuimos hablando, cada uno mantiene su posición, que es muy difícil encontrar en un encuentro tan grande coincidencias, pero hay que trabajar, hay que buscar el mejor aporte y nosotros seguimos sosteniendo que no tenemos que pagar los trabajadores y trabajadoras la situación del costo financiero", finalizó.