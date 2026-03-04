Tarjeteros pidieron definiciones sobre su futuro y se diferenciaron de los trapitos

Durante el mediodía de este miércoles, tarjeteros se concentraron frente a la Municipalidad de Paraná, en la zona de Cinco Esquinas, mientras se desarrollaba una reunión vinculada al futuro del sistema de estacionamiento medido en la ciudad.

La convocatoria se realizó de manera pacífica y estuvo integrada por trabajadores que, tras cumplir con sus tareas durante la mañana, se acercaron al lugar para seguir de cerca el desarrollo del encuentro entre representantes del sector y autoridades municipales.

Incertidumbre sobre la aplicación de la ordenanza

Reina Godoy, representante de los tarjeteros, explicó a Elonce que el principal objetivo de la presencia en el lugar fue conocer definiciones sobre la ordenanza aprobada en diciembre pasado.

“Estamos realmente preocupados porque no están cumpliendo con lo que se había aprobado en la ordenanza en el mes de diciembre del año pasado”, expresó.

Tarjeteros en la Municipalidad.

Según explicó, la normativa establece la continuidad de los trabajadores habilitados dentro del nuevo sistema de estacionamiento que se proyecta implementar en la ciudad.

“La ordenanza establece específicamente que los tarjeteros habilitados podamos seguir continuando en el sistema nuevo”, agregó.

Diferencias con los “trapitos”

Durante la jornada también remarcaron la diferencia entre su actividad y la de quienes realizan tareas informales en la vía pública.

“No somos lo mismo que los trapitos, nosotros estamos habilitados por el mismo municipio”, señaló Godoy, al subrayar que cuentan con credenciales otorgadas por la Municipalidad para desarrollar su trabajo.

En ese marco, indicó que las habilitaciones actuales se encuentran vigentes hasta el 31 de marzo, por lo que esperan definiciones sobre la continuidad del sistema y la situación de los trabajadores en los próximos meses.