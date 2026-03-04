Un denso manto de neblina cubrió Paraná: las fotos

Durante el amanecer y parte de la mañana del miércoles, una espesa neblina cubrió calles, rutas y zonas rurales de Paraná. Elonce registró imágenes del fenómeno.
Un manto de neblina cubrió gran parte de la ciudad durante la madrugada y mañana de este miércoles 4 de marzo y genera postales únicas. El fenómeno se hizo visible sobre calles, avenidas, campos y rutas que rodean a la capital entrerriana.
En distintos sectores de Paraná, la niebla redujo notablemente la visibilidad, especialmente en accesos y zonas rurales. Esta condición dificultó la circulación vehicular y obliga a los conductores a transitar con mayor precaución.
Las imágenes captadas
Durante la mañana, Elonce registró impactantes fotografías del amanecer envuelto en neblina. Las imágenes muestran calles con pocos vehículos, contornos difusos y un paisaje teñido de tonos grisáceos, propios de los días con fuerte humedad ambiental.
El pronóstico
Este miércoles la región continúa bajo la influencia de nubosidad asociada a inestabilidad, aunque de forma más dispersa.
De esta manera, se transita un período que se extenderá al menos hasta el sábado, caracterizado por la alternancia entre lluvias, tormentas y mejoramientos temporarios. Se espera que la inestabilidad volverá a ganar terreno el miércoles, jornada para la cual se prevé una temperatura máxima de unos 28 grados y una mínima de 19, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que oscilará entre el 10 y el 40%.
El jueves sería el día más complicado de la semana. Se anuncian tormentas con probabilidades más elevadas, entre el 40 y el 70%, una máxima estimada en 30 grados y una mínima de 21. Además, podrían registrarse ráfagas de viento intensas, con velocidades que se ubicarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Para el viernes se espera un leve descenso térmico, persistirán las chances de precipitaciones, también entre el 10 y el 40%.