Un denso manto de neblina cubrió Paraná: las fotos

4 de Marzo de 2026
Durante el amanecer y parte de la mañana del miércoles, una espesa neblina cubrió calles, rutas y zonas rurales de Paraná. Elonce registró imágenes del fenómeno.

Un manto de neblina cubrió gran parte de la ciudad durante la madrugada y mañana de este miércoles 4 de marzo y genera postales únicas. El fenómeno se hizo visible sobre calles, avenidas, campos y rutas que rodean a la capital entrerriana.

 

En distintos sectores de Paraná, la niebla redujo notablemente la visibilidad, especialmente en accesos y zonas rurales. Esta condición dificultó la circulación vehicular y obliga a los conductores a transitar con mayor precaución.

Las imágenes captadas

Durante la mañana, Elonce registró impactantes fotografías del amanecer envuelto en neblina. Las imágenes muestran calles con pocos vehículos, contornos difusos y un paisaje teñido de tonos grisáceos, propios de los días con fuerte humedad ambiental.

El pronóstico

Este miércoles la región continúa bajo la influencia de nubosidad asociada a inestabilidad, aunque de forma más dispersa.

De esta manera, se transita un período que se extenderá al menos hasta el sábado, caracterizado por la alternancia entre lluvias, tormentas y mejoramientos temporarios. Se espera que la inestabilidad volverá a ganar terreno el miércoles, jornada para la cual se prevé una temperatura máxima de unos 28 grados y una mínima de 19, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que oscilará entre el 10 y el 40%.

 

El jueves sería el día más complicado de la semana. Se anuncian tormentas con probabilidades más elevadas, entre el 40 y el 70%, una máxima estimada en 30 grados y una mínima de 21. Además, podrían registrarse ráfagas de viento intensas, con velocidades que se ubicarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes se espera un leve descenso térmico, persistirán las chances de precipitaciones, también entre el 10 y el 40%.

Temas:

Entrerriana Niebla neblina
