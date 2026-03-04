Dolor en Crespo por la muerte de empresario avícola en accidente sobre Ruta 12

El empresario Mauro Macrillanti falleció este martes tras un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura de un puente cercano al ingreso a Aldea María Luisa. El hecho ocurrió durante la mañana cuando el hombre, de 62 años, conducía un automóvil Volvo que, por causas que se investigan, se vio involucrado en el siniestro fatal.

La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de Crespo, donde Macrillanti era ampliamente reconocido por su trayectoria en el ámbito empresarial y su participación en diversas iniciativas comunitarias.

A lo largo del día se multiplicaron los mensajes de condolencias y acompañamiento a su familia por parte de instituciones, entidades productivas y vecinos de la localidad, publicó Estación Plus.

Trayectoria empresarial

Macrillanti desarrolló una destacada actividad en el sector productivo regional. Era titular de las firmas Axovo y Axon Nutra, empresas dedicadas a la nutrición y sanidad animal.

Con el paso del tiempo, las compañías ampliaron su actividad hacia el sector avícola, incorporando la provisión de insumos, implementos y tecnología aplicada a la producción.

De esta manera, las firmas lograron consolidarse como referentes dentro del rubro en la región.

Compromiso social

Además de su rol empresarial, Macrillanti impulsó la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti”, creada en homenaje a su padre, un inmigrante italiano que se radicó en Crespo y desarrolló allí su actividad comercial.

La entidad se orienta a promover proyectos vinculados al desarrollo económico, tecnológico, ambiental y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la ciudad y su zona rural.

Fatal accidente en Crespo

Asimismo, integraba la Comisión Directiva de ACADME (Asociación Civil de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza), institución en la que mantenía una activa participación junto a su esposa.

Desde la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su permanente colaboración con el desarrollo del sector.

Con el correr de las horas, continuaron replicándose en la ciudad las muestras de reconocimiento a su trayectoria empresarial y su compromiso con la comunidad.