Investigación reveló uso de seguidores falsos en redes de gobernadores: ¿qué pasó con Entre Ríos?

REDACCIÓN ELONCE
Un estudio de la red nacional de periodistas Ruido detectó perfiles sospechosos y posibles trolls positivos en redes sociales de gobernadores argentinos, alertando sobre la influencia en la opinión pública. Representante del medio federal detalló a Elonce la situación en Entre Ríos.
Trolls positivos en redes de gobernadores. Una investigación periodística sobre seguidores falsos realizada por la red nacional de periodistas y comunicadores Ruido mostró que en 23 de los 24 distritos de Argentina se detectaron perfiles sospechosos en redes sociales, Instagram y X. “Solamente se dedicaban a elogiar a los gobernadores. Sin biografía, sin imagen de perfil o una genérica”, explicó Edgardo Litvinoff, periodista y director editorial.
Alcance de la investigación y metodología
El estudio incluyó un relevamiento de cuentas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detectando perfiles dedicados exclusivamente a alabar a gobernadores, con comportamientos típicos de trolls positivos.
“Tomamos una muestra de cada una de esas provincias y se las entregamos a un equipo de especialistas en análisis de Big Data, del CONICET, quienes analizaron con un software muy específico todos los parámetros y conexiones, entre esas cuentas y su comportamiento”, detalló Litvinoff.
¿Qué sucede en Entre Ríos?
En este análisis, Córdoba, Salta y Mendoza se destacaron con la mayor concentración de cuentas sospechosas.
Mientras que Entre Ríos mostró niveles mucho más bajos. “Nosotros sí detectamos en nuestro primer relevamiento cuentas de los dos tipos en ambas redes en relación con los seguidores del gobernador, pero cuando entregamos la muestra al equipo del CONICET, ellos indicaron que no había suficiente material y que los datos eran insuficientes. Lo mismo ocurrió en otras siete u ocho provincias, por lo que no pudieron calificarlo. Eso significa que, aunque puede estar sucediendo, los niveles son mucho más bajos que los que se registran en otras provincias”.
Cabe destacar, que “entre los proveedores, encontramos una empresa que se llama Madero Media Group, que es la empresa de Fernando Cerimedo, cofundador del portal de noticias La Derecha Diario, que además admite que su empresa es una granja de trolls”, aclaró el periodista.
Litvinoff también advirtió sobre la dificultad de acceder a la información sobre contratos de publicidad oficial. “El problema es que en la mayoría de las provincias es muy difícil acceder a los contratos de la pauta publicitaria oficial. La opacidad reina bastante”, agregó.
Impacto en la opinión pública y legalidad
El objetivo de estos seguidores falsos sería influir en la percepción ciudadana, aunque su efectividad es debatida. “Hay especialistas que dicen, 'Sí, esto es un intento de manipulación de las audiencias', y otros especialistas que dicen que no es tan así, que en realidad se trata más de una avivada de algunas consultoras”, explicó Litvinoff.
Respecto a la regulación, el periodista consideró que no hace falta crear nuevas leyes. “Controlar en qué se gasta la publicidad oficial sería suficiente. Es lo más básico y está contenido en las leyes locales. No hay excusa normativa para ocultar información”, aseguró.
Finalmente, destacó que su red y la colaboración con la organización latinoamericana Conectas permitió sostener la investigación sin depender de publicidad oficial. “Somos una red federal y Conectas, una organización colombiana, nos apoyó económicamente para poder hacer esta investigación. No recibimos publicidad oficial de ningún nivel del estado”, concluyó Litvinoff.