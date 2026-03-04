Miércoles gris, con probables lluvias y tormentas: cómo seguirá el tiempo

Luego de las tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del martes en distintos puntos de la provincia, cuando cayeron alrededor de 40 milímetros en Paraná, las condiciones del tiempo mejoraron de manera temporaria en Entre Ríos. Sin embargo, este miércoles la región continúa bajo la influencia de nubosidad asociada a inestabilidad, aunque de forma más dispersa.

De esta manera, se transita un período que se extenderá al menos hasta el sábado, caracterizado por la alternancia entre lluvias, tormentas y mejoramientos temporarios. Se espera que la inestabilidad volverá a ganar terreno el miércoles, jornada para la cual se prevé una temperatura máxima de unos 28 grados y una mínima de 19, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que oscilará entre el 10 y el 40%.

El jueves sería el día más complicado de la semana. Se anuncian tormentas con probabilidades más elevadas, entre el 40 y el 70%, una máxima estimada en 30 grados y una mínima de 21. Además, podrían registrarse ráfagas de viento intensas, con velocidades que se ubicarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes se espera un leve descenso térmico, persistirán las chances de precipitaciones, también entre el 10 y el 40%.

Mejora el fin de semana

Hacia el fin de semana las condiciones tenderían a estabilizarse. El sábado se prevé una máxima de 27 grados y mínima de 20, con muy baja probabilidad de lluvias. En tanto, el domingo se presentaría con cielo parcialmente nublado, una máxima de 29 y mínima de 19, sin precipitaciones a la vista.