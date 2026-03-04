Intervienen el cuadrante céntrico con demarcación vial y nueva cartelería

La Municipalidad de Paraná avanza con tareas de demarcación vial, recambio de cartelería y despeje visual en un amplio sector del casco céntrico. Los trabajos se realizan con pintura termoplástica para mejorar la seguridad vial y la visibilidad en las calles más transitadas.
En el marco del plan de ordenamiento urbano que lleva adelante la Municipalidad de Paraná, la Dirección de Señalización, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, inició los trabajos que se extenderán hasta este viernes. Se solicita a los conductores circular con precaución en la zona mencionada durante los días de obra.
Para garantizar una mayor durabilidad y visibilidad, las cuadrillas municipales utilizan pintura termoplástica amarilla, un material de alta resistencia al tránsito pesado y al desgaste climático.
En este marco, las tareas incluyen:
• Demarcación de sendas peatonales: para asegurar cruces seguros en esquinas.
• Pintado de ochavas y cordones: reforzando las zonas de prohibición de estacionamiento y visibilidad en esquinas.
• Retiro de cartelería obsoleta: eliminando estructuras en desuso que generaban contaminación visual o riesgos para el peatón.
• Recambio de carteles nomencladores: colocación de nuevas señales indicadoras de nombres de calles y sentidos de circulación.
Detalles calle por calle
- Bavio e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca.
- Bavio e Italia: recambio de nomenclador.
- Perú e Italia: senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- Bavio hasta Cervantes: cordón de “carril exclusivo”.
- España e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo.
- 25 de junio y Santa Fe: senda peatonal en termoplástica blanca.
- Cervantes e Italia: senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo.
- Cervantes y Buenos Aires: senda peatonal en termoplástica blanca y cambio de cartelería de moto.
- San Juan y Uruguay: senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- Salta y Andrés Pasos: senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- San Martín y Andrés Pazos: recambio de nomenclador.
- 25 de junio y San Martín: recambio de nomenclador.
- Urquiza e Italia: recambio de nomenclador.
- Urquiza y Buenos Aires: recambio de nomenclador.
- Urquiza y 9 de Julio: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- Urquiza y Belgrano: senda peatonal en termoplástica plástica y parada de colectivo en amarillo.
- España e Italia: senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- España y Pellegrini: senda peatonal en termoplástica amarilla y recambio de nomenclador.
- San Martín y España: recambio de nomenclador.
- Monte Caseros y 25 de Mayo: recambio de nomenclador.
- 9 de Julio y 25 de Mayo: parada de motos y recambio de nomenclador.
- Belgrano y Alem: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- Alem y 9 de Julio: recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.
- Alem y Monte Caseros: recambio de nomenclador y ochavas en amarillo.
- San Martín y Alem: recambio de nomenclador.
- Chile y Perú: recambio de nomenclador.
- Perú y Pellegrini: recambio de nomenclador.
- Italia y Perú: senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.