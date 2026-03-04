Comenzaron los trabajos para reparar el socavón en barrio Francisco Ramírez: detalles de la obra

Comenzaron las obras para reparar el socavón que se generó en barrio Francisco Ramírez tras las intensas lluvias registradas en Paraná. El hundimiento se produjo en la zona del playón deportivo y había provocado preocupación entre los vecinos por el riesgo para una vivienda y los problemas de drenaje.

El subsecretario municipal de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó a Elonce que el socavón se originó a partir de una falla en el sistema pluvial existente. Según detalló, el problema se produjo luego del trágico temporal del 19 de abril, que ocasionó daños en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, el hundimiento se generó por una conexión deficiente entre los conductos pluviales que atraviesan el sector. "Esa falla provocó un proceso de erosión que terminó socavando el terreno; y el socavón alcanzó una dimensión aproximada de cinco metros de ancho por cuatro metros de largo y unos cinco metros de profundidad", especificó.

"La situación representaba un riesgo para las viviendas cercanas y también afectaba el escurrimiento del agua en la zona", reconoció Bilbao.

La obra que se está ejecutando

Para resolver el problema, el municipio inició la construcción de una cámara de vinculación entre los conductos pluviales. "Ese tipo de estructura permite conectar correctamente los caños de drenaje y facilitar el flujo del agua", indicó.

Obras por socavón en barrio Francisco Pancho Ramírez (foto Elonce)

“Vamos a construir una cámara de registro que permita vincular correctamente los conductos pluviales y evitar que vuelva a ocurrir una situación similar”, explicó Bilbao. De acuerdo a lo que anticipó, posteriormente, se realizará el relleno del sector y la reconstrucción del área afectada.

Cambios en el playón del barrio

Durante los trabajos también se decidió demoler el playón deportivo, que estaba ubicado a un nivel más alto que algunas viviendas del barrio. "Esa diferencia de altura impedía que el agua escurriera correctamente durante lluvias intensas", sostuvo el municipal.

El nuevo playón será construido en otro sector y con una cota diferente para evitar que el agua se acumule en las viviendas.

Mejoras en el drenaje del barrio

Además de reparar el socavón, la intervención busca mejorar el sistema de escurrimiento superficial del agua. El objetivo es que el agua de lluvia llegue de forma adecuada al sistema pluvial y pueda dirigirse hacia el arroyo Antoñico.

Bilbao explicó que en materia de obras hidráulicas no existen soluciones completamente definitivas, ya que las lluvias extremas pueden superar la capacidad de los conductos.

No obstante, sostuvo que se realizarán todas las mejoras posibles para reducir el impacto de futuras precipitaciones.

Plazos estimados de la obra

Según el cronograma previsto por el municipio, los trabajos demandarán aproximadamente entre un mes y medio y dos meses; pero el plazo dependerá en gran medida de las condiciones climáticas, ya que las lluvias pueden afectar el avance de la obra.

Además, algunas tareas requieren la construcción de estructuras de hormigón que necesitan tiempo de secado antes de continuar con el resto de las intervenciones.

Otros reclamos del barrio

Durante la presencia del equipo municipal en el lugar también surgieron otros reclamos de los vecinos; entre ellos se detectaron problemas vinculados a conexiones cloacales y pérdidas en la red.

El subsecretario de Infraestructura indicó que esas demandas están siendo relevadas para evaluar si pueden resolverse dentro de la misma intervención o si deberán incorporarse en futuras obras.

Bilbao señaló que el objetivo es aprovechar la intervención en el barrio para atender otras problemáticas detectadas por los vecinos.