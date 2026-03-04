 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

Avanzan obras en la Escuela Hogar de Diamante para mejorar dormitorios y cocina

En la Escuela Nº 56 “Francisco Ramírez” se ejecutan trabajos que incluyen la refuncionalización de distintos espacios. La institución cumple un rol clave en la atención y alojamiento de estudiantes del departamento.

4 de Marzo de 2026
Escuela Hogar de Diamante.
Escuela Hogar de Diamante.

Se llevan adelante trabajos de infraestructura en la Escuela Hogar Nº 56 “Francisco Ramírez”, ubicada en la ciudad de Diamante, con intervenciones que alcanzan distintos sectores del edificio. Las tareas incluyen mejoras en dormitorios, cocina, sanitarios y espacios comunes del establecimiento.

 

 

La institución, situada sobre avenida Presidente Raúl Alfonsín 1225, es la única escuela de modalidad albergue del departamento. Además de las actividades educativas, allí se brinda alojamiento y servicio de comedor a estudiantes, por lo que las condiciones edilicias resultan fundamentales para el funcionamiento diario.

 

Intervenciones en distintos sectores

 

Las obras que se realizan en la escuela de Diamante contemplan la refuncionalización del sistema sanitario, así como trabajos en baños, vestuarios, dormitorios y cocina. También se ejecutan tareas de reparación en la sala de nivel inicial y en diferentes espacios del edificio.

 

Entre las intervenciones previstas se encuentra la incorporación de nuevos muebles y revestimientos, el recambio de pisos en distintos sectores y trabajos de pintura para mejorar el estado general de las instalaciones.

 

Escuela Hogar de Diamante.
Escuela Hogar de Diamante.

 

Además, se renovará el sistema de provisión de agua mediante la instalación de un tanque cisterna y una bomba, con el objetivo de optimizar el servicio dentro del establecimiento.

 

Una escuela con modalidad de albergue

 

La Escuela Nº 56 cumple una función particular dentro del sistema educativo del departamento Diamante, ya que recibe a estudiantes que permanecen en el establecimiento durante la semana.

 

 

Además de las clases y talleres educativos, el lugar ofrece alojamiento y servicio de comedor, lo que convierte a la institución en un espacio de contención para niños y niñas de distintas zonas de la región.

Temas:

Diamante Escuela Hogar obras
