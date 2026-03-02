Invitan a sumarse a los talleres de idioma y actividades en la Sociedad Friulana

REDACCIÓN ELONCE
La Sociedad Friulana invita a toda la comunidad a sumarse a sus talleres de idioma y diversas actividades para 2026. Habrá opciones para jóvenes, adultos y adultos mayores.
La Sociedad Friulana abre sus puertas nuevamente en 2026 con una amplia variedad de talleres de idioma y actividades para todos los gustos. Sandra Capello, secretaria de la comisión directiva, expresó su entusiasmo por iniciar un nuevo ciclo de propuestas: "Estamos contentísimas de poder iniciar otro año más con nuestros talleres y propuestas áulicas". Este 2026, la institución ofrece oportunidades para todas las edades, desde clases de idiomas hasta actividades físicas, culturales y recreativas.
Susana Valentinuz, vocal de la comisión directiva, detalló las propuestas para este año: "Tenemos talleres de idioma, que son cinco, y varias propuestas de talleres. Entre ellos, tenemos el italiano en cuatro niveles, inglés, y también una variedad de actividades para la tercera edad, como gimnasia para adultos mayores, taller de la memoria, estimulación cognitiva, narración oral, teatro, fotografía, ritmo, música, tango, baile country, taekwondo y jiu-jitsu". De esta forma, la Sociedad Friulana continúa adaptándose a las necesidades de la comunidad, brindando propuestas variadas y accesibles.
Diversidad de propuestas para toda la comunidad
La institución se destaca por su compromiso con la inclusión y la diversidad de sus propuestas. "Todo el año tenemos abiertas las puertas para toda la comunidad, los que quieran participar siempre van a ser bienvenidos", destacaron. Además, resaltaron que están constantemente creando nuevas iniciativas y actividades, adaptándose a las diferentes demandas y características de la población local.
“Nosotros heredamos una institución que es gigante, emplazada en un lugar cómodo y de fácil acceso, con una barriada participativa”, comentaron sobre las ventajas que ofrece el espacio. Esta accesibilidad y el trabajo constante en red permiten que la Sociedad Friulana se mantenga vigente como un lugar de encuentro y aprendizaje para los vecinos de la ciudad y de otras áreas.
De la tradición a la modernidad: 75 años de historia
La Sociedad Friulana tiene una rica historia de 75 años, que comenzó con la necesidad de los inmigrantes de reunirse, hablar en su lengua, compartir canciones y rememorar sus costumbres. Sin embargo, como señalaron los miembros de la comisión, "75 años después, todo cambió. Las necesidades son otras, las propuestas son otras, y nuestro trabajo es tratar de optimizarlo". De esta forma, la institución sigue siendo un referente cultural, manteniendo su esencia y tradiciones pero adaptándose a las nuevas realidades.
Sobre los requisitos para participar, se destacó que los talleres están abiertos a personas de todas las edades: "Puede ser cualquier edad, en general. Estamos hablando de jóvenes, adolescentes y adultos", explicaron. Además, los interesados podrán sumarse a las actividades en cualquier momento del año, ya que las inscripciones son permanentes. Para quienes deseen obtener más información, se encuentran disponibles las redes sociales de la institución y un teléfono de contacto que atiende durante la tarde.
Cómo participar
La Sociedad Friulana, que ha sido testigo de generaciones de inmigrantes y sus descendientes, sigue demostrando que su misión de ser un espacio de encuentro sigue vigente. Con actividades para todas las edades y un enfoque en el bienestar y el aprendizaje, la institución continúa siendo un referente clave en la ciudad. Los interesados podrán obtener más detalles sobre los talleres y las actividades a través de sus canales de contacto y sumarse en cualquier momento. Como enfatizó la comisión directiva, "las puertas siempre están abiertas para todos los que quieran ser parte de esta comunidad".