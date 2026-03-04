Invitan a actividades solidarias y culturales en el CIC Este este jueves

Este jueves se realizará una jornada comunitaria en el CIC Este de Paraná que combinará propuestas culturales, una feria de alimentos con precios populares y una campaña solidaria destinada a colaborar con una familia afectada por las últimas lluvias.

Las actividades se desarrollarán en el centro comunitario ubicado sobre calle Ferraroti y estarán abiertas a vecinos de distintos barrios de la ciudad. Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro que incluya actividades culturales y también acciones solidarias.

El responsable del CIC Este, Emilio “Pata” Ruberto, explicó Elonce que la jornada comenzará por la mañana con la iniciativa denominada “Mercado en tu barrio”.

Feria con precios populares

Ruberto indicó que la feria se realizará entre las 9 y las 12.30 y contará con distintos productos a precios accesibles para los vecinos.

“Estamos invitando a toda la teleaudiencia a que acompañe. Mañana tenemos el Mercado en tu barrio con muy buenos precios de cortes de carne y otros productos”, expresó.

El responsable del CIC Este detalló que algunos cortes tendrán valores promocionales y explicó que la feria busca acercar alimentos a precios accesibles para los vecinos.

Director del CIC Este, Emilio “Pata” Ruberto. Foto: Elonce.

Actividades culturales por la noche

Por la noche el CIC Este será escenario de una nueva edición de los “Jueves Culturales”, una propuesta artística que se desarrollará entre las 20.30 y las 23.

La jornada comenzará con un taller de cumbia abierto al público y continuará con presentaciones musicales en vivo. Según indicó Ruberto, primero se presentará el grupo Las Primas y posteriormente actuará la banda Red Bull.

“Siempre decimos que hacemos cultura popular de calidad, libre y gratuita, así que invitamos a todos a acercarse y disfrutar”, señaló.

El organizador también comentó que quienes asistan pueden llevar sillones o reposeras para mayor comodidad durante los espectáculos.

Campaña solidaria

Durante la jornada se realizará una colecta solidaria en el CIC Este destinada a acompañar a la familia Barrios Mena, que atraviesa una situación compleja luego de una triste pérdida tras las lluvias.

La campaña surgió a partir de la iniciativa de vecinos que propusieron reunir distintos elementos para colaborar con la familia en la etapa de reconstrucción de su vivienda.

Ruberto explicó que quienes deseen colaborar pueden acercar alimentos no perecederos, artículos de cocina o muebles, ya que esos son los elementos que actualmente necesita la familia.