El Islote Curupí será escenario de una actividad por el agua, la memoria y la mujer

Organizaciones ambientales convocaron a una jornada abierta a la comunidad que incluirá un abrazo simbólico al Islote Curupí, una actividad prevista para el domingo 8 de marzo en la capital entrerriana. La iniciativa forma parte del ciclo denominado “Marzo: Mes del Agua, de la Memoria y de la Mujer”, impulsado por la campaña Remar Contracorriente.

Esta propuesta invita a vecinos, organizaciones sociales y deportistas náuticos a sumarse tanto desde el agua como desde la costa. La actividad central será una remada alrededor del Islote Curupí, un espacio natural emblemático ubicado frente a la ciudad de Paraná, con el objetivo de visibilizar distintas consignas vinculadas al cuidado ambiental y al territorio.

Una jornada con participación desde el río y la costa

De acuerdo con lo informado por los organizadores, la jornada comenzará a las 16 con una concentración en la playa este del Islote Curupí, donde se convoca a participar con kayaks, canoas, tablas de SUP o embarcaciones.

Posteriormente, a las 17, se realizará la vuelta al Islote Curupí mediante una remada colectiva. La actividad se plantea como una acción simbólica para expresar el compromiso con el cuidado de los ríos y el entorno natural de la región.

Tras la navegación, está previsto un desembarco en la zona del balneario Thompson, donde se desarrollarán actividades comunitarias.

Islote Curupí.

Actividades culturales y espacio de encuentro

La jornada continuará con una mateada comunitaria, una radio abierta y distintas propuestas culturales pensadas para compartir entre vecinos, organizaciones y participantes de la actividad.

Desde la campaña Remar Contracorriente señalaron que la convocatoria busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el vínculo de las comunidades con el río Paraná.

En ese marco, remarcaron que el Islote Curupí representa un lugar simbólico dentro del paisaje natural de la ciudad y una referencia para las comunidades que mantienen una relación directa con el río.

Tres ejes de la convocatoria

La elección de la fecha también responde a la intención de vincular tres ejes centrales de la convocatoria: la defensa del agua como bien común, la memoria de las luchas vinculadas al territorio y el reconocimiento del rol de las mujeres en las comunidades ribereñas.

Según expresaron desde la organización, la actividad apunta a “unir fuerzas y mantener viva la memoria de la identidad litoraleña”, al tiempo que promueve el cuidado del recurso hídrico y la participación ciudadana en espacios públicos vinculados al río Paraná.