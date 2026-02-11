Chino Darín reveló el nombre de su bebé con Úrsula Corberó y contó detalles de sus primeros días

Esta semana, Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres por primera vez, luego de que la actriz española diera a luz en Barcelona. La pareja, que lleva diez años de relación, le dio la bienvenida a su primer hijo, quien lleva el nombre de Dante. La noticia fue revelada por el propio actor en una entrevista con la revista Hola! España, donde compartió detalles del nacimiento y cómo vivió ese emotivo momento.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar”, relató Darín sobre cómo consiguió estar presente en el nacimiento de su hijo.

Una experiencia transformadora y emotiva

Visiblemente emocionado, el actor describió el nacimiento como una experiencia "gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble". “Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó, destacando lo importante que fue para él estar junto a su pareja en ese momento único.

Darín también compartió sus primeras impresiones sobre su hijo. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, comentó, revelando lo emocionado que se siente con la llegada de Dante.

Úrsula Corberó y su recuperación post parto

Sobre cómo se encuentra Úrsula Corberó, el actor aseguró que su pareja está “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño, y por supuesto, encargándose de la criatura”. El nacimiento de Dante marca un hito importante para la pareja, que desde su relación siempre mantuvo su vida privada en un perfil bajo, pero que ahora comparten esta gran noticia con el mundo.