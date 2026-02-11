Inició el ciclo lectivo 2026: apertura de escuelas, inscripciones y planificación del calendario escolar

Las escuelas se ponen a punto para la llegada de docentes y alumnos.

Apertura de escuelas. Este miércoles comenzó el ciclo lectivo 2026 en Entre Ríos, con las primeras actividades en los establecimientos educativos, donde docentes y directivos se preparan para la llegada de los estudiantes. Elonce estuvo presente en la Escuela Nº 161 República de Entre Ríos, ubicada en calle Gral Justo José de Urquiza 617 de Paraná, y dialogó con la directora del nivel primario, Zoe Zamora.

“Hoy nos presentamos el equipo de conducción y mañana será la presentación de los docentes, con jornadas regionales, que podrán ser presenciales o virtuales”, explicó Zamora, quien detalló que el calendario escolar comienza oficialmente con la intensificación de saberes a partir del 23 de febrero.

En cuanto al receso de invierno, la directora aclaró que será entre el 6 y 17 de julio. “Las expectativas son muchas, como siempre. Comenzamos con muchas ganas, con el objetivo de ofrecer a los chicos un espacio donde se sientan seguros, tranquilos y, por supuesto, puedan aprender”, añadió Zamora.

El trabajo conjunto para poner a punto las escuelas

La Escuela Nº 161, que comparte el edificio con la Escuela Secundaria Nº 50 y la modalidad nocturna, ya comenzó a poner a punto sus instalaciones. "Desde el lunes venimos trabajando en la limpieza general del edificio. Las tres instituciones nos coordinamos para que el personal auxiliar realice tareas de limpieza de aulas, pisos y cortinas”, comentó la directora.

Comenzó el ciclo lectivo 2026 en Entre Ríos

El establecimiento tiene una matrícula de alrededor de 449 alumnos, desde nivel inicial hasta nivel primario. Aunque hay una baja en la matrícula, especialmente en el nivel inicial por la baja natalidad, la escuela continúa con las inscripciones abiertas. “Seguimos con las inscripciones abiertas, especialmente en el jardín de infantes. Recibimos niños desde los 3 años, en los turnos mañana y tarde”, indicó Zamora.

Inscripciones abiertas y opciones para los interesados

Para quienes deseen inscribir a sus hijos, la escuela ofrece la posibilidad de hacerlo de manera online. “Tenemos un formulario que pueden solicitar a través de correo electrónico. Luego, tras la preinscripción, pedimos los legajos escolares”, detalló la directora. Además, proporcionó los datos de contacto: pueden comunicarse vía telefónica al 343 431256 o enviar un correo a entrerios161@gmail.com.

Las expectativas son altas para este ciclo lectivo, con un renovado compromiso para brindar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y de calidad.