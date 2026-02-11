Reforma previsional: la Federación de Jubilados y Pensionados “no está dispuesta a negociar el 82 % móvil”

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, con más de 76 años de historia, se expresó públicamente en relación a los recientes debates sobre una posible reforma del sistema previsional provincial. A través de una declaración dirigida al Gobernador y a los legisladores provinciales, la organización dejó en claro su postura frente a cualquier modificación que pudiera afectar los derechos adquiridos por jubilados y pensionados en la provincia. La Federación, que representa a miles de entrerrianos, subraya que los derechos de los jubilados no son concesiones, sino “conquistas históricas” alcanzadas gracias a la organización colectiva, el diálogo institucional y la lucha sostenida.

En este contexto, la Federación enfatiza que el sistema previsional no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva fiscal o financiera. "El sistema previsional es una política pública de seguridad social, destinada a garantizar derechos humanos de carácter social, alimentario, irrenunciable y constitucionalmente protegidos", indicó en su declaración. Además, subrayó que cualquier discusión sobre el financiamiento o la sostenibilidad del sistema debe subordinarse a la defensa de estos principios fundamentales.

Derechos consolidados y la representación de los jubilados

Desde su creación, la Federación ha trabajado en defensa del sistema previsional provincial, que está regido por la Ley 8732/93. En este marco, destaca la importancia de la representación directa de los jubilados en el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, a través de una vocalía que asegura la voz de los beneficiarios del sistema. La Federación sostiene que esta representación no es simbólica, sino un derecho adquirido y reconocido por la normativa vigente. "Esta representación constituye un derecho adquirido, reconocido por la normativa vigente, protegido por el principio de seguridad jurídica", asegura la Federación, reafirmando la importancia de garantizar transparencia y justicia en el sistema previsional.

“Queremos expresar con absoluta claridad que existen aspectos del régimen previsional que esta Federación no está dispuesta a negociar. Entre ellos, el cálculo del haber inicial, el mantenimiento del 82 % móvil calculado sobre el salario bruto del trabajador activo y el régimen de movilidad jubilatoria. Estos pilares constituyen derechos consolidados y garantías esenciales de proporcionalidad, previsibilidad y jubilación digna de un ciudadano entrerriano”, recalcaron en su declaración.

Por otro lado, la Federación subraya que el sistema jubilatorio es un régimen solidario de reparto, basado en principios de solidaridad intergeneracional, contributividad, proporcionalidad y movilidad, los cuales deben ser preservados. En su declaración, se hace hincapié en que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar estos principios, tanto como empleador como garante último del sistema.

Exigen transparencia y participación en la reforma

Una de las demandas más contundentes de la Federación es la participación activa y protagónica de los jubilados en cualquier discusión sobre la reforma del sistema previsional. “Ninguna decisión sobre nuestros haberes, la movilidad jubilatoria o la calidad de vida de los jubilados debe adoptarse sin la participación efectiva de quienes somos sus legítimos destinatarios”, afirmaron.

En ese sentido, la Federación reclama que se haga público el texto base o borrador oficial de la reforma, para garantizar la transparencia en el debate. “Es inadmisible que se difundan lineamientos generales a través de los medios de comunicación sin que los sectores directamente involucrados tengan acceso al contenido concreto de las propuestas”, señalaron, exigiendo que se respete la participación real de los afectados.

La Federación también advirtió sobre los posibles impactos negativos que podría tener una reforma que debilite el sistema previsional, no solo en los haberes individuales, sino también en el tejido social y económico de la provincia. “Debilitar el sistema previsional implica debilitar el desarrollo de nuestras comunidades y profundizar desigualdades sociales y territoriales”, afirmaron.

La importancia de un debate informado y plural

Finalmente, la Federación reafirma su disposición al diálogo, pero subraya que este debe ser genuino, informado y plural. “El diálogo genuino no puede sostenerse sobre anuncios fragmentarios ni trascendidos periodísticos”, expresaron, insistiendo en que el debate debe basarse en la transparencia institucional y en el acceso pleno a la información. Además, instaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a actuar con responsabilidad institucional y sensibilidad social, garantizando la participación efectiva de los jubilados en cualquier discusión sobre el futuro del sistema previsional.

En su declaración, la Federación hizo un llamado a que las decisiones se tomen con pleno respeto a los derechos adquiridos, asegurando que no habrá sostenibilidad del sistema sin la protección de estos derechos.