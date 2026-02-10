Fin de la piratería: Magis TV y Xuper TV dejan de funcionar en Argentina

El fin de la piratería llegó a Argentina: Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar tras un fallo judicial que bloqueó sus dominios y aplicaciones por ofrecer contenidos ilegales.
El fin de la piratería en Argentina se materializó este fin de semana cuando los usuarios de Magis TV y Xuper TV se encontraron con pantallas en negro al intentar acceder a series, películas y partidos de fútbol. La medida fue ordenada por el juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, y supone el bloqueo total de más de 70 dominios vinculados a estas plataformas, además de la desactivación de las apps en dispositivos Android con IP argentina.
La ofensiva judicial forma parte de la “Operación 404”, una investigación internacional encabezada por el Ministerio de Justicia de Brasil y ejecutada en Argentina por la UFEIC (Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos), bajo la supervisión del fiscal Alejandro Musso. Durante la causa se secuestraron cientos de TV Boxes y se identificó a los responsables de estas redes de piratería, quienes podrían enfrentar hasta seis años de prisión.
Frente a la presión judicial, Magis TV y Xuper TV intentaron eliminar contenido local para seguir operando “bajo el radar”, pero la maniobra fracasó. Hoy ambas apps muestran mensajes de error que indican que no pueden utilizarse en Argentina. La medida se vio reforzada por un reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para endurecer los controles sobre la propiedad intelectual y combatir la piratería digital.
Riesgos ocultos para los usuarios
Estas aplicaciones nunca estuvieron disponibles en tiendas oficiales como Google Play o App Store, y para su instalación se requiere descargar archivos APK de origen dudoso y otorgar permisos especiales en Android. Esto expone a los usuarios a virus, troyanos, spyware y malware capaz de robar contraseñas, fotos, mensajes e incluso datos bancarios. Además, las apps solicitan permisos excesivos como acceso a la cámara, micrófono, contactos y geolocalización, generando un riesgo grave para la seguridad digital, indicó TN.
Los especialistas advierten que cualquier versión que prometa Magis TV o Xuper TV en iPhone es falsa y suele estar vinculada a estafas o phishing. Instalar estas apps implica asumir la ilegalidad del contenido y un riesgo elevado de comprometer dispositivos y datos personales.