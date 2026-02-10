Se realizó la última edición de "La noche de las comparsas" en La Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
La última edición de “La noche de las comparsas” se desarrolla este sábado en el centro cultural La Vieja Usina, con la participación de grupos de Rosario del Tala, Paraná y otras localidades.
Se realiza la última edición de “La noche de las comparsas” en La Vieja Usina, en un evento especial de carnaval que reúne a diferentes ciudades de la región. Participan grupos de Rosario del Tala, Paraná y otras localidades, quienes mostraron sus trajes, bailes y coreografías frente al público local. La cita se convirtió en una oportunidad para disfrutar de la cultura y el entusiasmo que caracteriza al carnaval.
Entre los presentes, dos jóvenes provenientes de Rosario del Tala, destacaron la emoción de participar por primera vez en esta edición. “Desde que nos preparamos hasta que salimos a la pasarela, todo es increíble. Es una experiencia que todos deberían vivir”, dijeron. Según las jóvenes, la confección de los trajes se realiza entre los integrantes del club y la comparsa, combinando trabajo manual y creatividad colectiva.
El evento también contó con la participación de otras tres mujeres, quienes integran un ballet. Para ellas, los preparativos y los ensayos son lo más gratificante: “Disfrutamos mucho los ensayos y la puesta en escena, y es hermoso compartirlo con toda la gente que nos alienta”, comentaron. Además, aseguraron que el carnaval permite reforzar la unión de los grupos y vivir la tradición de manera intensa y divertida.
Preparativos y pasiones locales
El profesor Gonzalo, encargado de la batucada de Paraná, explicó cómo se preparan los locales para la celebración. “Venimos trabajando todo el año para mostrar lo mejor durante la noche de las comparsas. Hoy presentamos algunos trajes antiguos y para el carnaval de la próxima semana llevaremos los trajes nuevos”, detalló. La batucada cuenta con 45 integrantes, entre pasistas, bailarines y portabandera, todos listos para animar a la multitud.
Los carnavales de Paraná se viven con entusiasmo en toda la ciudad, y los integrantes de las comparsas locales coincidieron en que la participación activa de vecinos y turistas hace que la experiencia sea inolvidable. “El público nos motiva, nos alienta, y eso hace que todo el esfuerzo valga la pena”, afirmó Gonzalo.