Con eje en el debate sobre el futuro, continuará la Peña en vivo "CUAC!" con la presencia de Lalo Mir

En el marco de la Peña en vivo “CUAC!”, el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, Julián Stopello, dialogó con Elonce sobre la iniciativa que se llevará a cabo este miércoles 11 a partir de las 20:00 en el Patito Sirirí, frente al mirador. La iniciativa tendrá como figura central a Lalo Mir.

En este sentido, el funcionario explicó: “CUAC! es una peña en vivo, una peña que se graba, por supuesto. El lugar es el Patito Sirirí, frente al mirador, es una tribuna natural. En enero fue la primera con Lalo, se acercó un montón de gente”.

Y especificó que la idea “es conversar de algunos temas, en este caso es el futuro”. Sobre las ediciones anteriores, Stopello remarcó: “Hicimos una primera versión pensando el futuro desde distintas ópticas, pero más desde el humano. En este caso vamos a pensar el futuro con varios invitados, pero ya de la aplicación de la tecnología en el hogar”.

Este miércoles hay peña en vivo "CUAC" con Lalo Mir y artistas locales

Julián Stopello habló sobre la propuesta de CUAC

Además, anticipó que en la oportunidad se hablará de la hiperconectividad a través de la psicología. “Hay varias miradas que Lalo lleva magistralmente muy bien, realizando las consultas y hay también una participación de la gente que se acerca. La idea es que la gente también participe en la mesa”, precisó.

En la misma ocasión habrá participación artística, con Juan Manuel Bilat y sus músicos y Chamamé Futura, que es un ensamble de Federal.

El espacio contará con un patio gastronómico y solicitan llevar sillón. “Son tres horitas largas con música y también pensando algunos temas como este caso el futuro”, contó el funcionario.

Reiteró además que es una actividad convocante y que genera alegría. Las ediciones anteriores fueron realizadas en la Vieja Usina y el cambio de lugar responde a una cuestión de espacio.

Acerca de la presencia de Lalo Mir, Stopello señaló: “A él le encanta mucho la ciudad, ha venido muchas veces a Paraná, a la provincia, ha visitado Concordia por su cuenta, es muy de viajar por el litoral, le encanta, ha venido con la familia”.

Y agregó: “Las veces que vino por CUAC se quedó con la mujer a pasear, le gusta todo de acá y le engancha lo que nosotros lo invitamos a hacer con gusto y le gusta descubrir los músicos de acá. Es melómano con la música y sabe muchísimo y es una leyenda de la comunicación”.

Balance de las iniciativas culturales durante el verano en Entre Ríos

El secretario de Cultura expresó que “es notable el poder del movimiento que genera la cultura entrerriana y que tiene que ver con las fiestas provinciales, porque todas las localidades de la provincia tienen su fiesta y todas convocan muchísimo público y generan trabajo para los artistas”.

En esta línea, reconoció: “Hay una circulación de artistas por toda la provincia y es muy importante. Hay un nivel de identificación con las fiestas, con participar de la fiesta, con lo importante que resultan. Todos los fines de semana nosotros o participamos o acompañamos, estamos presentando fiestas provinciales y realmente es un capital de la provincia, aparte de un atractor turístico por el que viene a visitar la provincia, se va a encontrar en una fiesta provincial, puede participar de alguna, sí o sí”.

Además, se refirió a los carnavales y destacó: “Muchísimas localidades entrerrianas tienen muy buenos carnavales. En la Vieja Usina, hicimos las noches de las ciudades justamente para hacer una muestra. Han pasado ya nueve ciudades. Hoy va a estar Rosario del Tala, Urdinarrain, una representación de Paraná. Se llena de gente”.

Destacó además que “genera movimiento económico, genera posibilidad de trabajo para mucha gente, para muchos emprendedores, para gastronómicos, para artistas, ni hablar, para técnicos. Es un movimiento muy importante que culturalmente genera identidad”.

Feria del libro en Concordia

Stopello recordó que hace pocas semanas se celebró el cierre de la actividad, también con la presencia de Lalo Mir con CUAC.