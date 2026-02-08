Llega el gran final del carnaval entrerriano en La Vieja Usina: tres localidades y sorteos

El gran final del carnaval entrerriano en La Vieja Usina se realizará este

martes 10 de febrero a las 20 en el espacio cultural de calle Matorras 861, de Paraná. Participarán comparsas de Urdinarrain, Rosario del Tala y Paraná, que mostrarán la riqueza y diversidad de esta fiesta popular.

“La Noche de las Ciudades Carnaval, ciclo de gran convocatoria durante todo el verano, tendrá su cierre con comparsas de tres localidades que mostrarán su manera de vivir esta fiesta popular”, indicaron desde la organización. La propuesta busca que vecinos y turistas disfruten de la tradición del carnaval con un cierre que promete alegría y color.

Con entrada libre y gratuita, la actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que continúa así su programa CUAC! Cultura Activa Verano, ofreciendo espectáculos en distintos puntos de la provincia durante la temporada estival.

Sorteos y gastronomía para toda la familia

Además de los desfiles, los asistentes podrán participar de sorteos de gran atractivo: un viaje a Gualeguaychú con pase a termas y carnaval; entradas a las termas de María Grande, Parque Acuático Mar de Sueños y al complejo de piletas de Galarza, con alojamiento incluido. “Quienes asistan, serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar”, señalaron los organizadores.

La propuesta también incluye opciones gastronómicas para disfrutar mientras se observa el espectáculo de comparsas. Se recomienda llevar sillón o reposera para mayor comodidad y disfrutar de la noche en familia o con amigos.

Durante el ciclo ya desfilaron ciudades como Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena, Nogoyá, Gualeguay, Colonia Avellaneda y distintas agrupaciones de la capital entrerriana, lo que consolidó la convocatoria del evento y el interés por esta tradición que combina música, baile y comunidad.