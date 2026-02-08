La Justicia ordenó un peritaje integral sobre los bienes de Martín Insaurralde

La Justicia avanzó con una nueva medida clave en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos. El juez Luis Armella ordenó la realización de un peritaje integral sobre su patrimonio, con el objetivo de establecer si su nivel de vida se condice con sus ingresos declarados.

El informe pericial, que comenzará a desarrollarse en los primeros días de marzo, contará con casi 80 puntos de análisis y estará a cargo de peritos de la Corte Suprema. El trabajo abarcará vehículos, viajes al exterior, propiedades, declaraciones juradas y hasta el casamiento del exfuncionario con la mediática conductora Jésica Cirio, celebrado en un exclusivo club de polo de Cañuelas.

La causa se activó luego de que se hiciera público el viaje de Insaurralde a Marbella, en el Mediterráneo, junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que generó un fuerte impacto político y derivó en su salida del gobierno bonaerense que encabezaba Axel Kicillof. Según la investigación, los costos de ese viaje habrían rondado los 50 mil euros, publicó La Nación.

Martín Insaurralde (foto archivo)

Entre los bienes que serán analizados figuran una flota de vehículos, entre ellos dos Volkswagen Tiguan, un Audi Q3, un Jeep Compass modelo 2017 y una camioneta Hyundai tipo van. Además, se revisarán los gastos de vuelos y estadías realizados por Insaurralde durante la última década, así como las compras y reformas efectuadas en dos lotes ubicados en el barrio cerrado Fincas de San Vicente.

El peritaje también alcanzará a Jésica Cirio, quien deberá reconstruir su situación patrimonial desde el año 2009. Se evaluarán ingresos, contratos, propiedades y movimientos financieros, incluidas billeteras virtuales. En ese marco, se analizará un presunto préstamo cercano a los 250 mil dólares que, según el propio Insaurralde, le habría otorgado Cirio, argumento que el exintendente expuso en un descargo presentado en octubre de 2024.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio (foto archivo)

Asimismo, la investigación avanzará sobre dos empresas vinculadas al entorno familiar de Insaurralde: Sasaxa Libero S.A., perteneciente a sus hijos, titular de los lotes bajo estudio, y Doio SRL, que habría intervenido en la construcción de las viviendas. De ambas firmas se examinarán los libros contables, la actividad impositiva y un eventual vínculo directo con el exfuncionario.

Otra línea de análisis será la situación de Sofía Clerici, en cuyo domicilio se secuestraron más de 600 mil dólares sin declarar durante un allanamiento. La Justicia busca determinar si ese dinero tuvo origen en fondos aportados por Insaurralde.

Sofía Clerici

Con los resultados del peritaje, el juez Armella quedará en condiciones de resolver si convoca a Insaurralde a declaración indagatoria, en una causa que continúa sumando medidas y mantiene en foco el análisis integral de su patrimonio.