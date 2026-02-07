 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
A puro rock, Los Caballeros de la Quema hizo vibrar al público en la Fiesta Nacional del Mate

La histórica banda argentina volvió a Paraná después de mucho tiempo y recordó la primera vez en la ciudad. "El 70% de la gente que está acá no había nacido, ahora vinieron sus padres", señaló Iván Noble, líder del grupo.

7 de Febrero de 2026
Los Caballeros de la Quema en la Fiesta Nacional del Mate
Los Caballeros de la Quema en la Fiesta Nacional del Mate Foto: El Once

Con la presentación de Juan di Natale y Bebe Contempomi, Los Caballeros de la Quema subieron al escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” en la última noche de la 35° Fiesta Nacional del Mate. El espectáculo se extendió poco más de una hora y convocó a una multitud de todas las edades.

 

Ante la ovación del público, el histórico conjunto musical abrió el show con “Sapo de otro pozo”. Seguidamente saludaron al público presente en las barrancas. “No los vemos a ustedes, sé que nos ven a nosotros. Un abrazo grande”, manifestaron y saludaron a las personas a bordo de embarcaciones sobre el río Paraná.

A continuación interpretaron “Pejerrey” y “Todos atrás y Dios de 9”.

“La primera vez que vinimos a Paraná con Los Caballeros, el 70% de la gente que está acá no había nacido, ahora vinieron sus padres. Es un placer estar de vuelta después de tantísimo tiempo. Agradecidos de ser parte de esta fiesta popular”, expresó el cantante, Iván Noble, antes de interpretar “Huelga de Princesas”; “Rómulo y Remo”; "Otro jueves cobarde" y "Patri”.

 

En medio del espectáculo invitaron a subir al músico apodado Julito, quien al ritmo del bandoneón acompañó a la banda musical para interpretar el tema “Fulanos de nadie”. El cierre estuvo marcado por la popular canción "Oxidado".

Temas:

Fiesta Nacional del Mate Los Caballeros de la Quema
