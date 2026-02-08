Una multitud aclama a Lali en el cierre de la 35° Fiesta Nacional del Mate

Lali Espósito cierra la 35° Fiesta Nacional del Mate ante una multitud de personas que la esperó desde temprano. Una de las artistas pop del momento hace bailar a público de todas las edades en una noche estelar.

Canciones como “Tu novia II”; “N5”; “S.O.S”; “Disciplina”; “Yo te diré”; "Ahora" y “Obsesión” sonaron durante el show.

Lali cierra la 35° Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la 35° Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

“No bajen los brazos de la energía”, instó Lali al público.

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate

Además, honró el mate y expresó: “Me regalaron un mate muy palermitano, esta noche amerita. Nunca me había tomado un mate en un escenario, pero es la Fiesta Nacional del Mate”.

Seguidamente agregó: “Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional, popular, al lado del río. Es el primer show de nuestra gira 2026”.