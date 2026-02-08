 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Última noche de celebración

Una multitud aclama a Lali en el cierre de la 35° Fiesta Nacional del Mate

La artista pop se presenta frente a un predio y barrancas colmados, con público de todas las edades. Paraná es sede del primer show de la gira 2026 de la artista. "Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional y popular", dijo.

8 de Febrero de 2026
Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate 2026
Lali cierra la Fiesta Nacional del Mate 2026 Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

La artista pop se presenta frente a un predio y barrancas colmados, con público de todas las edades. Paraná es sede del primer show de la gira 2026 de la artista. "Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional y popular", dijo.

Lali Espósito cierra la 35° Fiesta Nacional del Mate ante una multitud de personas que la esperó desde temprano. Una de las artistas pop del momento hace bailar a público de todas las edades en una noche estelar.

 

Canciones como “Tu novia II”; “N5”; “S.O.S”; “Disciplina”; “Yo te diré”; "Ahora" y “Obsesión” sonaron durante el show.

“No bajen los brazos de la energía”, instó Lali al público.

 

Además, honró el mate y expresó: “Me regalaron un mate muy palermitano, esta noche amerita. Nunca me había tomado un mate en un escenario, pero es la Fiesta Nacional del Mate”.

 

Seguidamente agregó: “Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional, popular, al lado del río. Es el primer show de nuestra gira 2026”.

 

Temas:

Lali Fiesta Nacional del Mate
