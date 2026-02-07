Gauchito Club se presentó en la segunda y última noche de la 35° Fiesta Nacional del Mate

El grupo oriundo de Mendoza continuó la grilla artística que prevé también la actuación de Los Caballeros de la Quema, Rombai y Lali. Previamente se presentaron los ganadores del concurso Premate.
La banda Gauchito Club, oriunda de la provincia de Mendoza, se presentó en la noche de este sábado sobre el escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” de la 35° Fiesta Nacional del Mate.
El show fue abierto con la canción “Soy débil Sr.” y “El visto”, originales del grupo musical. Luego fue el turno de “La chica de la playa” y “La pálida”.
A raíz de un incidente técnico, que no pasó a mayores, el show se vio interrumpido por algunos minutos.
La previa con artistas ganadores del Premate
Desde temprano, el público acompañó cada una de las propuestas, consolidando el espacio como una verdadera vidriera para la música local y regional.
En el inicio de la jornada, Estudio Mariana Retamar fue el encargado de abrir la grilla artística, marcando el comienzo de una noche especial dentro de la Fiesta Nacional del Mate. Con una puesta en escena cuidada y una propuesta musical sólida, el grupo logró captar la atención del público que comenzaba a colmar el predio, generando un clima de cercanía y conexión.
La respuesta de los espectadores fue inmediata, con aplausos y acompañamiento constante que reafirmaron la importancia del Premate como instancia previa y formativa dentro del festival. La Fiesta Nacional del Mate volvió a demostrar que apuesta no solo a figuras consagradas, sino también a quienes dan sus primeros pasos en escenarios de gran magnitud.
Maniquí y la consolidación del espacio Premate
Luego fue el turno de Premate Maniquí, que continuó la programación con una presentación que sumó energía y diversidad sonora a la noche del sábado. Su actuación mantuvo el interés del público y aportó un cambio de ritmo que enriqueció el desarrollo artístico de la velada.
La presencia de Maniquí en el escenario principal representó un nuevo logro para los artistas seleccionados a través del Premate, quienes tuvieron la posibilidad de mostrarse ante miles de personas en el marco de la Fiesta Nacional del Mate. La propuesta fue recibida con entusiasmo y dejó en claro el potencial de las nuevas expresiones musicales.
Ambas presentaciones confirmaron el valor del Premate como semillero cultural, ofreciendo oportunidades reales de visibilidad y crecimiento. En una noche que luego continuó con artistas de renombre, el inicio estuvo marcado por el compromiso artístico y la identidad local.
La Tercera Fase del Plan llevó pop y rock al escenario mayor
El grupo musical paranaense La Tercera Fase del Plan se presentó en el escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” minutos antes de las 20:00 de este sábado.
Cabe recordar que la banda de rock y pop se destacó durante el Premate y, tras ser seleccionada, se ganó un lugar en el escenario mayor.
Con un notable marco de público, que aguarda la llegada de Los Caballeros de la Quema, Rombai y Lali, el conjunto musical hizo bailar a quienes se acercaron al predio para vibrar la última noche de la Fiesta Nacional del Mate en su 35° edición.
“Gracias por acompañarnos en esta tarde hermosa”, señaló el cantante. El grupo está conformado por Joaquín Poletti Rossi y Ramiro Peserico, entre otros.