La Tercera Fase del Plan en la Fiesta Nacional del Mate: “Es una experiencia increíble venir a tocar acá”

Dos integrantes de la banda musical paranaense, ganadora del certamen Premate en la categoría rock y pop, dialogó con Elonce sobre la oportunidad de tocar en el escenario mayor del festival. "Festejamos con la música", relataron.
En el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, “Toto” y “Ruso”, dos integrantes de La Tercera Fase del Plan dialogaron con Elonce. Cabe recordar que la banda fue una de las ganadores del certamen Premate en el género rock y pop.
“Es una experiencia increíble venir a tocar acá, con nuestra gente, venimos a recitales todo el tiempo. Tocar acá nuestra música, que nos encanta hacer, componemos nuestras canciones, es una experiencia inolvidable”, relató “Ruso”.
Por su parte, “Toto” relató la historia del grupo y contó que en los inicios estaba compuesta por Joaquín Poletti Rossi y por Ramiro…. Y luego se sumó él, Maxi, el bajista y “Ruso”. “Después conocimos a Mateo Oviedo, el saxofonista y luego a Francisco, que está en las teclas. Nos fuimos sumando como rompecabezas”, relató.
“Festejamos con la música, todos escuchamos la misma música a pesar de la diferencia de edades”, señaló.
Acerca del género musical que abordan, “Ruso” señaló que “es difícil” definirlo porque “se encasilla en uno solo”, como el rock y sus variantes.
“Tenemos influencia de Los Beatles, de los Beach Boys, Artic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, de bandas contemporáneas, tratamos de mezclar lo que crecimos escuchando”, especificó y agregó que cada integrante “tiene un género “más pesado” o “más soft”” pero indicó que “se amalgama todo y salen cosas preciosas”.
“Son épocas distintas, públicos diferentes, son experiencias distintas, la gente conoce música de otra manera. Está buenísimo venir a este escenario para que la gente de Paraná vea lo que hacemos. Nosotros nos juntamos en la galería de nuestras casas y estamos contentos que nos escuchen”, relató “Toto”.
Por último, expresaron su agradecimiento con quienes fueron a verlos, “nos llega muchísimo amor del otro lado, tanto de jóvenes y gente más grande”. También resaltaron la labor de la organización de la Fiesta Nacional del Mate, “es un laburo que no se ve pero solucionaron todo con la mejor onda”.