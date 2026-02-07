La Tercera Fase del Plan en la Fiesta Nacional del Mate: “Es una experiencia increíble venir a tocar acá”

La Tercera Fase del Plan en la Fiesta Nacional del Mate

En el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, “Toto” y “Ruso”, dos integrantes de La Tercera Fase del Plan dialogaron con Elonce. Cabe recordar que la banda fue una de las ganadores del certamen Premate en el género rock y pop.

“Es una experiencia increíble venir a tocar acá, con nuestra gente, venimos a recitales todo el tiempo. Tocar acá nuestra música, que nos encanta hacer, componemos nuestras canciones, es una experiencia inolvidable”, relató “Ruso”.

"Toto" de La Tercera Fase del Plan

"Ruso" de La Tercera Fase del Plan

Por su parte, “Toto” relató la historia del grupo y contó que en los inicios estaba compuesta por Joaquín Poletti Rossi y por Ramiro…. Y luego se sumó él, Maxi, el bajista y “Ruso”. “Después conocimos a Mateo Oviedo, el saxofonista y luego a Francisco, que está en las teclas. Nos fuimos sumando como rompecabezas”, relató.

“Festejamos con la música, todos escuchamos la misma música a pesar de la diferencia de edades”, señaló.

Acerca del género musical que abordan, “Ruso” señaló que “es difícil” definirlo porque “se encasilla en uno solo”, como el rock y sus variantes.

“Tenemos influencia de Los Beatles, de los Beach Boys, Artic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, de bandas contemporáneas, tratamos de mezclar lo que crecimos escuchando”, especificó y agregó que cada integrante “tiene un género “más pesado” o “más soft”” pero indicó que “se amalgama todo y salen cosas preciosas”.

“Son épocas distintas, públicos diferentes, son experiencias distintas, la gente conoce música de otra manera. Está buenísimo venir a este escenario para que la gente de Paraná vea lo que hacemos. Nosotros nos juntamos en la galería de nuestras casas y estamos contentos que nos escuchen”, relató “Toto”.

Por último, expresaron su agradecimiento con quienes fueron a verlos, “nos llega muchísimo amor del otro lado, tanto de jóvenes y gente más grande”. También resaltaron la labor de la organización de la Fiesta Nacional del Mate, “es un laburo que no se ve pero solucionaron todo con la mejor onda”.