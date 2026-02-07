A las corridas por el mejor lugar: así ingresan al sector preferencial de la Fiesta del Mate

REDACCIÓN ELONCE
A pesar de las altas temperaturas, la gente ya se encuentra disfrutando de la Fiesta Nacional del Mate. El sector preferencial y las barrancas empiezan a llenarse para una noche de música y color, con Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema y Lali.
Aunque el sol brilla con fuerza y hay altas temperaturas en Paraná, eso no impide que la ciudad viva la emoción de la Fiesta Nacional del Mate. La Plaza de las Colectividades se prepara para una noche de música, cultura y, por supuesto, mate. Desde tempranas horas de la mañana, los paranaenses ya se agrupan en diferentes puntos de la costanera, principalmente en el sector preferencial y en las populares barrancas. En cada rincón del predio se respira la expectativa por el gran evento anual que congrega a miles de personas en la capital entrerriana.
La emoción crece mientras los fanáticos buscan su lugar
La Fiesta comenzó a vivir su ritmo frenético cuando los asistentes, con sombrillas, abanicos de colores y protector solar en mano, entraron al predio para ganarse un espacio en el sector preferencial. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a ingresar a las corridas, apurados por encontrar el mejor lugar desde donde disfrutar de los conciertos de esta noche.
El escenario mayor "Luis Pacha Rodríguez" estará lleno de energía con la presencia de artistas nacionales de gran renombre. El público podrá disfrutar de la música de Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema y Lali, quienes prometen hacer vibrar la costanera de Paraná con sus presentaciones. La Plaza empieza a tomar color mientras los asistentes se preparan para una noche llena de emociones y música.
Un clima festivo para disfrutar de la música
A pesar del sol intenso, los asistentes se las ingenian para disfrutar de la fiesta. El espíritu festivo se ve reflejado en cada rincón del predio. Con la llegada de los artistas de la noche, la vera del río se convierte en un mar de luces, música y alegría. Los asistentes, ansiosos por ver a sus ídolos, se acomodan bajo las sombrillas y disfrutan de las comodidades del lugar mientras esperan el comienzo de las presentaciones.