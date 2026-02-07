Tiraron una bomba de estruendo en la casa de una pareja de ancianos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El episodio de vandalismo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la zona de Urquiza y Concordia y quedó filmado.
Un hecho de inseguridad y vandalismo se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná, cuando un grupo de jóvenes arrojó una bomba de estruendo por la ventana de la vivienda de un matrimonio de adultos mayores.
El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en inmediaciones de las calles Urquiza y Concordia, mientras la pareja, ambos de 82 años, se encontraba descansando en su domicilio. El fuerte estruendo generó un gran susto en los ocupantes de la vivienda.
Según relató el hijo del matrimonio a Elonce, “ellos están bien, pero muy asustados; a mi vieja le afectó la rodilla cuando se levantó del susto”, explicó, al dar cuenta de las consecuencias que provocó la situación en la mujer.
Tras el hecho, la familia radicó la denuncia policial, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para tratar de identificar a los responsables del ataque. Elonce.com