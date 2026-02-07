 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Federal

Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual y lesiones

El procedimiento se concretó durante la madrugada del sábado en la ciudad de Federal. El acusado tiene 32 años y quedó a disposición de la Justicia.

7 de Febrero de 2026
Jefatura Departamental Federal
Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Federal, acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género, según informaron fuentes policiales a Elonce.

 

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de avenida Coronel Antelo y colectora Doctor Berardo, cuando personal de Policías Motorizados del Comando Radioeléctrico interceptó al sospechoso, quien se desplazaba en una motocicleta junto a otro individuo de 27 años.

 

Durante la intervención, el acompañante fue trasladado a sede policial para su correcta identificación, mientras que la motocicleta fue retenida por carecer de la documentación correspondiente. En tanto, el hombre de 32 años fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental de Policía, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación local.

El detenido en Federal por abuso
Desde la fuerza se indicó que la detención se concretó en cumplimiento de un mandamiento judicial de captura emitido por el Juzgado de Garantías, en el marco de una causa que se encontraba en trámite.

 

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el Ministerio Pupilar, en representación de la víctima, y continúa su curso ante la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

 

Temas:

Detenido Abuso sexual Federal
