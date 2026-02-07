Robaron una heladera en Paraná y al ver a la policía, la abandonaron y huyeron

En una recorrida por barrio Chacra, dos individuos que transportaban una heladera, abandonaron el electrodoméstico al ver a la policía y huyeron.
En la ciudad de Paraná, personal policial intervino en dos procedimientos durante las últimas horas, que derivaron en la demora de un individuo y la detención de otro, con intervención de la Justicia.
El primer hecho ocurrió cuando efectivos policiales realizaban una recorrida preventiva por la intersección de avenida Laurencena y calle Santander. En ese contexto, observaron a un hombre que portaba una bolsa negra con varios elementos en su interior, lo que llamó la atención de los uniformados.
Al ser consultado sobre la procedencia de los objetos, el individuo no pudo brindar una explicación satisfactoria, por lo que se dio intervención al fiscal en turno que dispuso el secuestro de los elementos hallados y que se proceda a una correcta identificación del sospechoso, quedando supeditado a la causa.
Mientras que en la intersección de Circunvalación y Almafuerte se observaron a dos individuos transportando una heladera en el interior del Barrio Chacra. Ante la presencia policial, los hombres abandonaron el electrodoméstico y se dieron a la fuga por los campos, logrando perderse de vista.
Intento de robo en un establecimiento educativo
El tercer procedimiento se registró a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una persona desconocida en el interior del Colegio Martín Lutero, ubicado en la ciudad de Paraná.
Ante el aviso, personal policial se dirigió de inmediato al lugar y logró demorar a un hombre que intentaba sustraer un parlante Pro Bass Wave 15, junto con su respectiva caja. Según se informó, el artefacto se encontraba guardado dentro de un armario que había sido asegurado con cadena y candado.
Los dispositivos de seguridad habían sido violentados por el individuo para concretar el robo. Informado el fiscal interviniente sobre lo sucedido, dispuso la detención del autor del hecho, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Ambos procedimientos se enmarcaron en las tareas preventivas que desarrolla la Policía en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de desalentar hechos delictivos y reforzar la seguridad.