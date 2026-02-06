Accidente de tránsito en la Autovía Gervasio Artigas: vuelco sin heridos

Un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde en la Autovía Gervasio Artigas generó momentos de tensión a la altura del kilómetro 183 ½, cuando un vehículo utilitario despistó y volcó tras impactar contra el guardarrail. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Un accidente de tránsito tuvo lugar en horas de la tarde sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 183 ½, donde debió intervenir personal policial de la Sub Comisaría La Clarita tras el despiste y posterior vuelco de un vehículo utilitario que circulaba en sentido Norte a Sur.
Según se informó oficialmente, por causas que aún se tratan de establecer, el siniestro involucró a un Peugeot Partner que era conducido por un hombre de 62 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 48 años. Ambos ocupantes son oriundos de la provincia de Buenos Aires y se desplazaban por la traza nacional cuando se produjo el incidente.
De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el rodado habría pisado la banquina, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Como consecuencia, el utilitario impactó contra el guardarrail central y volcó, quedando finalmente apoyado sobre sus ruedas.
Intervención policial y estado de los ocupantes
Tras el hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona y constatar el estado de las personas involucradas. Afortunadamente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los ocupantes a un centro de salud.
Ambos viajantes se encontraban conscientes y en buen estado general, aunque igualmente fueron asistidos de manera preventiva. El vehículo, en tanto, sufrió daños materiales como consecuencia del impacto y el vuelco.