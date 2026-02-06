Nicole Neumman en Paraná junto a su pareja Manu Urcera y su hijo: recorrido y Turismo Nacional

La visita de Nicole Neumman en Paraná junto a su pareja Manu Urcera y su hijo no pasó desapercibida. La modelo compartió en sus redes sociales distintos momentos de su estadía en la capital entrerriana, donde acompañó a Urcera en el comienzo de un nuevo campeonato del TN Turismo Nacional, reafirmando una vez más el fuerte vínculo familiar que los une.

En las imágenes publicadas se la puede ver junto a su familia frente a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Paraná, además de recorridos por espacios emblemáticos como la Plaza 1 de Mayo y la Iglesia San Miguel, en plena zona céntrica de la ciudad.

En el pie de una de las fotografías, Neumann escribió: "Arranco el año de automovilismo con nuestro @manuercera", dejando en claro el acompañamiento constante al piloto en cada nuevo desafío deportivo.

Automovilismo, redes sociales y un mensaje emotivo

Manu Urcera comienza un nuevo campeonato de TN Turismo Nacional y se prepara para subirse nuevamente a su auto y disputar cuanta competencia tenga enfrente. En ese marco, este miércoles el piloto arribó a la ciudad de Paraná para su primer compromiso oficial de la temporada.

Como era de esperarse, contó con el apoyo incondicional de Nicole Neumann y su hijo Cruz. A través de Instagram, la modelo compartió una imagen del pequeño descendiendo de un vehículo y escribió: “Hola papá, hola Paraná”, una frase que rápidamente despertó la reacción de sus seguidores.

Boxes, legado deportivo y carrera

Ya instalados en el autódromo de Paraná, Urcera y Nicole recorrieron los boxes junto a Cruz. En la imagen compartida por Neumann se observa a Manu y al pequeño de espaldas, tomados de la mano, mientras observan cómo los mecánicos trabajan en la puesta a punto del auto, en una postal cargada de simbolismo y emoción.

El legado de Manu Urcera es un punto esencial tanto para su familia como para el deporte nacional. El piloto conquistó títulos en diferentes disciplinas: comenzó en el motociclismo, sumando campeonatos en SX y MX entre 2005 y 2010, y ganó el Enduro del Verano en la clase 2T Pro.

En 2011 inició su carrera en el automovilismo, pasando por el TC Mouras y la Clase 3 del Turismo Nacional, donde fue campeón en 2019 y 2020. Su consagración más resonante llegó en 2022, cuando obtuvo el título del Turismo Carretera para Torino, tras 51 años sin triunfos de la marca.

Presente, familia y antecedentes recientes

A finales de noviembre pasado, Urcera sumó otro logro histórico al proclamarse campeón argentino de pista en ciclismo en el velódromo de Mar del Plata, convirtiéndose en el primer deportista nacional en obtener títulos en motocicletas, autos y bicicletas.

La presencia de Nicole Neumman en Paraná junto a su pareja Manu Urcera y su hijo refuerza una imagen ya habitual en el ambiente del automovilismo, donde la familia acompaña cada paso del piloto en los distintos circuitos del país.

Cabe recordar que en julio de 2025 la modelo compartió una jornada al aire libre junto a sus hijas en el Autódromo de Concepción del Uruguay, donde acompañó a su esposo, el piloto Juan Manuel Urcera, en una nueva fecha del Turismo Carretera, registró Elonce.